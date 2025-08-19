Obavijesti

Xiaomi ima novi skok prihoda zahvaljujući prodaji mobitela

Piše Ivan Hruškovec,
Xiaomi ima novi skok prihoda zahvaljujući prodaji mobitela
Foto: Florence Lo

Predsjednik Xiaomija Lu Weibing je spustio cilj isporuke s 180 na 175 milijuna uređaja za ovu godinu, navodeći da na globalnom tržištu ne očekuje značajan rast – tek 0,1 do 0,2 posto.

Kineski proizvođač pametnih telefona i električnih vozila Xiaomi izvijestio je u utorak kako su ostvarili rast prihoda od 30,5 posto u drugom tromjesečju, zahvaljujući većoj isporuci mobilnih uređaja, posebno na tržištu jugoistočne Azije. Prihod je dosegnuo 116 milijardi juana (16,16 milijardi dolara), nadmašivši procjene analitičara od 114,7 milijardi juana, piše Reuters.

Prilagođena neto dobit skočila je 75,4 posto na 10,8 milijardi juana, iznad očekivanja od 10,1 milijarde juana. Xiaomi je u drugom tromjesečju postao najprodavaniji brend pametnih telefona u jugoistočnoj Aziji i drugi u Europi, dok globalno drži treće mjesto s udjelom od 14,7 posto, prema podacima Canalysa.

Tvrtka je isporučila 42,4 milijuna pametnih telefona, što je 0,6 posto više nego lani, no prihod od tog segmenta pao je 2,1 posto na 45,5 milijardi juana zbog niže prosječne prodajne cijene. Predsjednik Xiaomija Lu Weibing pritom je spustio cilj isporuke s 180 na 175 milijuna uređaja za ovu godinu, navodeći da na globalnom tržištu ne očekuje značajan rast – tek 0,1 do 0,2 posto.

Poslovanje s električnim vozilima donijelo je 20,6 milijardi juana prihoda, uz isporučenih 81.302 vozila u drugom tromjesečju. Novi model YU7 krenuo je u isporuke tek prošlog mjeseca, pa još nije utjecao na rezultate. Ukupni gubitak iz EV, AI i drugih novih segmenata smanjen je na 0,3 milijarde juana, s 0,5 milijardi u prvom tromjesečju. Lu očekuje da bi EV poslovanje moglo ostvariti kvartalnu dobit u drugoj polovici godine, iako su kumulativni gubici i dalje veliki nakon više od 30 milijardi juana ulaganja u razvoj.

Dionice Xiaomija na burzi u Hong Kongu dan su završile 1,2 posto niže na 52,4 HKD, no od početka godine bilježe rast od 52 posto.

