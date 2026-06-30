Xiaomi prvi put stiže na sajam IFA u Berlinu i najavili milijarde ulaganja u Europi

Xiaomi je na službenom IFA Kick-Off događaju u Berlinu potvrdio da će se prvi put predstaviti na sajmu IFA u rujnu ove godine. Tom je prilikom tvrtka najavila da planiraju uložiti 7,4 milijarde eura u istraživanje i razvoj umjetne inteligencije između 2026. i 2028. godine, pri čemu Europu ističe kao jedno od svojih ključnih inovacijskih središta.

Na IFA-i će Xiaomi predstaviti svoj ekosustav "Human × Car × Home", koji objedinjuje povezane uređaje, pametni dom i rješenja za mobilnost. Tvrtka zasad nije otkrila konkretne proizvode, ali je potvrdila da će dio europskih premijera predstaviti upravo na berlinskom sajmu.

- Europa nije tržište koje samo posjećujemo. To je regija u kojoj slušamo, učimo i gradimo - izjavio je Zeng Hua, direktor odnosa s javnošću za zapadnu Europu u Xiaomi Grupi. Dodao je kako će tvrtka u rujnu predstaviti način na koji njihov ekosustav primjenjuje umjetnu inteligenciju u svakodnevnom korištenju različitih uređaja.

Xiaomi navodi kako u razdoblju od 2026. do 2030. planira ukupno uložiti više od 24 milijarde eura u istraživanje i razvoj. Ulaganja će obuhvatiti umjetnu inteligenciju, električna vozila, robotiku, operacijske sustave i druge temeljne tehnologije. Tvrtka ističe da nastavlja širiti svoje istraživačko-razvojne aktivnosti u Europi, zapošljavati lokalne stručnjake i surađivati s europskim partnerima kako bi proizvode prilagodila potrebama korisnika na tom tržištu.

Prema podacima koje je Xiaomi objavio, njihov AI ekosustav je u prvom kvartalu 2026. dosegnuo više od 1,1 milijardu povezanih uređaja u svijetu te obuhvaća više od 200 kategorija proizvoda, uključujući uređaje za zdravlje, zabavu, kućanstvo i osobnu mobilnost.

Više informacija o Xiaomijevom nastupu na IFA-i, uključujući izložbeni prostor, program za medije i planirane najave, tvrtka će objaviti uoči sajma u rujnu.