Grije vam se mobitel na ovim vrućinama? Evo kako ga možete ohladiti i što treba izbjegavati

Visoke ljetne temperature nisu izazov samo za ljude, već i za pametne telefone. Većina uređaja dizajnirana je za rad u specifičnom temperaturnom rasponu, obično između 0 i 35 Celzijevih stupnjeva. Izlaganje vrućini izvan tih granica može dovesti do smanjenih performansi, gašenja i trajnog oštećenja ključnih komponenti.

Zašto se mobitel uopće pregrijava?

Glavni krivac za pregrijavanje često je kombinacija vanjskih i unutarnjih faktora. Ostavljanje mobitela na izravnoj sunčevoj svjetlosti, primjerice na plaži ili kontrolnoj ploči automobila, drastično podiže njegovu temperaturu. Istovremeno, unutarnja toplina generira se intenzivnim radom procesora. Igranje grafički zahtjevnih igara, dugotrajno gledanje videa ili korištenje GPS navigacije tjera uređaj da radi punom snagom, što stvara toplinu. Proces punjenja također zagrijava bateriju, a problem se pogoršava ako se uređaj koristi dok se puni. Deblje zaštitne maske mogu djelovati kao izolator i zadržavati toplinu, otežavajući prirodno hlađenje.

Koje su posljedice i kako uređaj reagira?

Kada se mobitel pregrije, njegov sustav poduzima zaštitne mjere. Prvi znak je značajno usporavanje rada, poznato kao "thermal throttling", jer uređaj namjerno smanjuje snagu procesora. Zaslon se može automatski zatamniti, punjenje pauzirati, a bljeskalica postati nedostupna. Ako temperatura nastavi rasti, na zaslonu se može pojaviti upozorenje, a uređaj se privremeno ugasiti. Iako su ove reakcije privremene, dugotrajno izlaganje vrućini ima najgore posljedice za bateriju. Vrućina trajno smanjuje njezin kapacitet i drastično skraćuje životni vijek, što znači da ćete je morati puno češće puniti.

Brzi savjeti za hlađenje

Ako primijetite da je vaš mobitel vruć na dodir, brzo reagirajte. Prestanite ga koristiti, pogotovo za zahtjevne aplikacije. Odmah ga sklonite s izravnog sunca na hladnije i sjenovito mjesto. Uklonite zaštitnu masku kako bi kućište lakše otpustilo nakupljenu toplinu. Kako biste dodatno smanjili opterećenje, smanjite svjetlinu zaslona na minimum i aktivirajte zrakoplovni način rada koji gasi sve bežične veze. Ako je spojen na punjač, isključite ga. No, najvažnije upozorenje jest da pregrijani mobitel nikada ne stavljate u hladnjak ili zamrzivač. Nagli temperaturni šok može uzrokovati kondenzaciju vlage unutar uređaja i dovesti do kratkog spoja te nepopravljivog oštećenja.

*uz korištenje AI-ja