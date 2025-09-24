Nakon predstavljanja serije 15T, Xiaomi je u Münchenu otkrio i novu liniju AIoT proizvoda – od pametnog sata i slušalica do robota usisavača, kamera i kućanskih aparata koji stižu i na hrvatsko tržište početkom 2026.
Xiaomi se širi: Evo koji uređaji stižu u Europu, od novih satova, kamera, robota do perilica
Uz globalnu premijeru serije pametnih telefona Xiaomi 15T, tvrtka je u Münchenu najavila i novu generaciju AIoT uređaja za nosivu tehnologiju, pametni dom i kućnu zabavu. Na tržište stižu Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, usisavači Robot Vacuum 5 i 5 Pro te sigurnosna kamera Smart Camera C701.
U prvom kvartalu 2026. u Hrvatsku dolaze i Mijia kućanski uređaji – hladnjak, perilica i klima uređaj – čime Xiaomi dodatno širi ponudu za pametni dom.
Xiaomi Watch S4 41mm
Pametni sat s AMOLED zaslonom od 1,32 inča (466 × 466 piksela, do 1500 nita svjetline) dolazi u više boja, uključujući i verziju sa zlatnim remenom. Uz praćenje otkucaja srca i sna, podržava preko 150 sportskih režima i dvopojasno GNSS pozicioniranje. Baterija traje do osam dana, a sat se puni brže nego prethodne generacije.
Xiaomi Open Wear Stereo Pro
Otvorene slušalice lagane konstrukcije nude do 8,5 sati reprodukcije, odnosno do 45 sati uz kućište. Podržavaju LDAC kodek i Hi-Res Audio Wireless, a uz Harmanove zvučne postavke korisnici mogu prilagoditi ton zvuka. Brzo punjenje omogućuje dva sata rada u samo deset minuta.
Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro
Novi robotski usisavači donose snažno usisavanje, AI prepoznavanje prljavštine i mop sustav za čišćenje podova. Model 5 Pro dolazi s radarom na izvlačenje i bazom koja mop pere vrućom vodom, dok osnovna verzija ima jednostavniju bazu i lasersko navođenje. Oba uređaja nude do 140 minuta rada i podršku za Xiaomi Home aplikaciju, Google Assistant i Alexu.
Xiaomi Smart Camera C701
Sigurnosna kamera snima u 4K rezoluciji, podržava noćni način rada i AI prepoznavanje ljudi, djece i kućnih ljubimaca. Opremljena je dvosmjernim zvukom, detekcijom buke i mogućnošću daljinskog upravljanja putem Wi-Fi 6.
Cijene
Xiaomi Watch S4 41mm: od 169 eura
Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159 eura
Xiaomi Robot Vacuum 5: 699 eura
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 849 eura
Xiaomi Smart Camera C701: 59 eura
Mijia kućanski uređaji
Xiaomi je najavio i dolazak kućanskih aparata pod brendom Mijia. Hladnjak Cross Door 502L donosi više temperaturnih zona i Wi-Fi povezivost, a perilica i sušilica rublja Front Load Washer Dryer Pro 9kg naglasak stavlja na energetsku učinkovitost i brze programe pranja.
Cijene
Mijia Refrigerator Cross Door 502L: od 849 eura
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: od 749 eura
Uređaji će u Hrvatskoj biti dostupni početkom 2026. godine.
