Xiaomi se širi: Evo koji uređaji stižu u Europu, od novih satova, kamera, robota do perilica

Uz globalnu premijeru serije pametnih telefona Xiaomi 15T, tvrtka je u Münchenu najavila i novu generaciju AIoT uređaja za nosivu tehnologiju, pametni dom i kućnu zabavu. Na tržište stižu Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, usisavači Robot Vacuum 5 i 5 Pro te sigurnosna kamera Smart Camera C701.

U prvom kvartalu 2026. u Hrvatsku dolaze i Mijia kućanski uređaji – hladnjak, perilica i klima uređaj – čime Xiaomi dodatno širi ponudu za pametni dom.

Xiaomi Watch S4 41mm

Foto: Xiaomi



Pametni sat s AMOLED zaslonom od 1,32 inča (466 × 466 piksela, do 1500 nita svjetline) dolazi u više boja, uključujući i verziju sa zlatnim remenom. Uz praćenje otkucaja srca i sna, podržava preko 150 sportskih režima i dvopojasno GNSS pozicioniranje. Baterija traje do osam dana, a sat se puni brže nego prethodne generacije.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Foto: Xiaomi



Otvorene slušalice lagane konstrukcije nude do 8,5 sati reprodukcije, odnosno do 45 sati uz kućište. Podržavaju LDAC kodek i Hi-Res Audio Wireless, a uz Harmanove zvučne postavke korisnici mogu prilagoditi ton zvuka. Brzo punjenje omogućuje dva sata rada u samo deset minuta.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro

Foto: Xiaomi



Novi robotski usisavači donose snažno usisavanje, AI prepoznavanje prljavštine i mop sustav za čišćenje podova. Model 5 Pro dolazi s radarom na izvlačenje i bazom koja mop pere vrućom vodom, dok osnovna verzija ima jednostavniju bazu i lasersko navođenje. Oba uređaja nude do 140 minuta rada i podršku za Xiaomi Home aplikaciju, Google Assistant i Alexu.

Xiaomi Smart Camera C701

Foto: Xiaomi



Sigurnosna kamera snima u 4K rezoluciji, podržava noćni način rada i AI prepoznavanje ljudi, djece i kućnih ljubimaca. Opremljena je dvosmjernim zvukom, detekcijom buke i mogućnošću daljinskog upravljanja putem Wi-Fi 6.

Cijene

Xiaomi Watch S4 41mm: od 169 eura

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159 eura

Xiaomi Robot Vacuum 5: 699 eura

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 849 eura

Xiaomi Smart Camera C701: 59 eura

Mijia kućanski uređaji

Foto: Xiaomi



Xiaomi je najavio i dolazak kućanskih aparata pod brendom Mijia. Hladnjak Cross Door 502L donosi više temperaturnih zona i Wi-Fi povezivost, a perilica i sušilica rublja Front Load Washer Dryer Pro 9kg naglasak stavlja na energetsku učinkovitost i brze programe pranja.

Cijene

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: od 849 eura

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: od 749 eura

Uređaji će u Hrvatskoj biti dostupni početkom 2026. godine.