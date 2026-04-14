Xiaomijev novi Ultra romobil na jednom punjenju ide i do 75 km. Stiže ekstremno tanka baterija

Xiaomi je nedavno na Mobile World Congressu u Barceloni uz telefone predstavio i cijeli niz uređaja iz svojeg ekosustava koji su sada dostupni i na našem tržištu. Uz satove, slušalice, novu iznimno tanku magnetnu bateriju, vjerojatno najveća zvijezda je nova serija električnih romobila Xiaomi Electric Scooter 6.

'Šestica' dolazi s novim dizajnom i čak pet različitih inačica, a najatraktivniji je svakako Scooter 6 Ultra. Iz Xiaomija ističu da su svaki model razvili da pruže ugodnu, stabilnu i sigurnu vožnju za vozače svih razina iskustava. Scooter 6 tako pokreće motor vršne snage od 1200W uz Boost način rada. On mu omogućuje snažno ubrzanje i lako svladavanje uspona. Dobio je velike 12-inčne gume s dvostrukim ovjesom, što mu osigurava stabilnost i udobnost na različitim podlogama. Iz Xiaomija ističu i da Ultra ima prednje i stražnje diskove te elektronički sustav kočenja (E-brake) i elektrinički ABS te kontrolu proklizavanja te zaštitu od vode (IPX6).

Foto: Xiaomi

Ističe se doseg od 75 kilometara, a sat vremena na punjaču trebalo bi mu omogućiti oko 30 km vožnje. To su vjerojatno i jedne od najvažnijih brojeva, koje ćemo isprobati kad romobil stigne i na testiranje.

Kako bi romobil bio udobniji, dizajneri su prilagodili izgled upravljača, proširili platformu za noge, a ima i dvostruki način upravljanja gasom te 3-inčni ekran u boji.

Cijena će mu na našem tržištu biti 999 eura, što ga svrstava u premium kategoriju.

Foto: Xiaomi



Watch 5 iz Xiaomija dolazi s najnovijom verzijom Googleova WearOS sustava što mu daje prednost jednostavnom korištenju aplikacija optimiziranih za satove, poput Karata, Kalendara i Googleova Walleta. Ovo je i prvi Xiaomijev sat s integriranim Geminijem, a osim glasom, niz radnji možete obaviti i gestama poput zakretanja ruke ili pucketanja prstima.

Foto: Xiaomi

Sat je dobio bateriju od 930 mAh s 10 posto silicij-ugljične tehnologije, a opremili su ga Xiaomi Surge Battery tehnologijom i dvostrukom arhitekturom čipova koju čine Snapdragon® W5 Gen 1 i energetski učinkoviti koprocesor BES2800. Takva konfiguracija omogućuje do šest dana trajanja baterije u pametnom načinu rada ili do 18 dana u načinu štednje energije, navodi Xiaomi. Dolazi u kućištu od čelika te ima 1,54-inčni ekran. Na našem tržištu će biti u zelenoj i crnoj boji i stajat će 329 eura.

Tanka kao kreditna kartica

Foto: Xiaomi



Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W ima dug naziv, ali radi se o prijenosnoj bateriji debljine 6 mm i mase 98 grama, koja je praktičan suputnik koji će vaše gadgete puniti i bežično do 15W ili preko USB-C priključka. Stajat će 64 eura (crna i srebrna), a atraktivnija narančasta je pet eura skuplja.

Xiaomi Tag je minijaturni locator koji je kompatibilan s Apple Find My i Google Android Find Hub sustavima, pa radi unutar odabranog iOS ili Android ekosustava korisnika. podržava daljinsko pronalaženje predmeta, način rada za izgubljene predmete (Lost mode), zajedničko pronalaženje te dodatne značajke zaštite privatnosti. Kada je povezan s pametnim telefonom i unutar Bluetooth dometa, korisnici mogu jednostavno pronaći Xiaomi Tag i aktivirati zvučni signal putem aplikacije Apple Find My ili Google Android Find Hub.

Foto: Xiaomi



Način rada Lost mode omogućuje označavanje predmeta kao izgubljenog i dodavanje kontaktnih podataka kako bi se olakšao njegov povrat, dok zajedničko pronalaženje dodatno povećava šanse za pronalazak omogućujući sigurno dijeljenje lokacije unutar mreže korisnika kada je to potrebno. Radi zaštite privatnosti i sprječavanja neželjenog praćenja, pametni telefon automatski upozorava korisnika ako otkrije nepoznatu oznaku za praćenje koja se kreće zajedno s njim. Težak je samo 19 grama i stajat će 14 eura, a pakiranje sa 4 komada stoji 39 eura.

Foto: Xiaomi



Redmi Buds 8 Pro slušalice imaju tri zvučna drivera, podršku za Dolby Audio te podržavaju Xiaomi DImensional Audio tehnologiju prostornog zvuka. Podržavaju i aktivno poništavanje buke do 55 dB uz prošireni frekvencijski raspon do 5 kHz, učinkovito smanjujući i duboke niske frekvencije i više tonove iz okoline. Napredni adaptivni algoritam za smanjenje buke analizira zvuk iz okoline do 32.000 puta u sekundi, automatski prilagođavajući razinu poništavanja buke u stvarnom vremenu za stabilnije i ugodnije iskustvo slušanja, ističe Xiaomi. Za pozive je zadužen sustav s tri mikrofona i AI tehnologijom za smanjenje buke, koji učinkovito prigušuje okolne zvukove i osigurava jasnu komunikaciju u zatvorenom i na otvorenom.

Podržavaju brzo punjenje, a baterije omogućuju do 8 sati slušanja glazbe s jednim punjenjem ili 33 s kućištem za punjenje. Moguće je spojiti i dva Bluetooth uređaja istovremeno. Stajat će 79 eura.