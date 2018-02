Zaboravljeni auti: 15 godina su bili zarobljeni u javnoj garaži

Kada su strojevi započeli s rušenjem propale javne garaže u škotskom Edinburghu otkriveno je da zdanje uopće nije prazno, kako se to očekivalo. U zamršenoj unutrašnjosti u koju su strojevi automatskim procesom "parkirali" aute otkriveno je osam oldtimera, između ostalih Fiat Uno, Austin Metro i Volvo V440. Neočekivano "blago" otkriveno je krajem siječnja, radovi su odmah prekinuti, a putem društvenih medija je pokrenuta kampanja da se automobili spase i vrate vlasnicima ili izlože u muzeju.

The guys demolishing the building next door have set fire to a car. The attempts to put it are pretty laughable. pic.twitter.com/oBG20CCw0e