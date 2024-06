Zadarska tvrtka školama dala svoju tehnologiju. Na njoj će se podučavati budući hotelijeri

Zadarski Rentlio koji ima platformu za upravljanje smještajnim jedinicama sklopio je partnerski ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) te time svim strukovnim školama u Hrvatskoj na raspolaganje ustupio svoj sustav za upravljanje hotelskim operacijama. Riječ je o hotelskom sustavu Rentlio Pro, a ova suradnja ima za cilj unaprijediti obrazovni sustav i edukaciju budućih hotelijera na sve konkurentnijem tržištu rada, navode iz kompanije.

Ističu da svake godine u Hrvatskoj nedostaje nekoliko desetaka tisuća stručnog kadra u turizmu te se mnoge kompanije oslanjaju na uvoz radne snage iz drugih zemalja. Korištenjem Rentlio Pro sustava već u strukovnim školama omogućava se edukacija i praktična nastava na najmodernijoj cloud tehnologiji koja zamjenjuje zastarjele hotelske sustave te u potpunosti transformira način upravljanja hotelskim operacijama, navode.

Dodaju da je od stotinjak škola iz sektora “Turizam i ugostiteljstvo”, sustav do sada implementiralo čak njih 40, a zainteresirane škole mogu i dalje zatražiti pristup. Osim implementacije, Rentlio nudi i besplatnu edukaciju korištenja njihovog sustava za sve škole i nastavnike.

- Često se govori o nedostatku praktičnog rada u našem obrazovnom sustavu. Isto tako, često se u diskusijama ostaje na komentarima stanja i bez konkretnih prijedloga kako to stanje promijeniti. Partnerstvo Rentlija i ASOO-e trebalo bi poslužiti kao putokaz kreatorima obrazovnih politika koji upravljaju raspodjelom državnih resursa da oblikuju učinkovite strategije obrazovanja koje odgovaraju zahtjevima promjenjivog tržišta rada. Kroz ovaj projekt prepoznali smo mogućnost da se odmaknemo od statusa quo i damo društveni doprinos kroz ono što najbolje radimo - digitalizaciju turističke industrije. Osnaživanjem samih temelja na kojima gradimo naš turizam sudjelujemo u kreiranju kompetitivnije, digitalno pismenije i modernije hospitality industrije. Baš onakve kakvu ju mi u Rentliju vidimo i za koju znamo da je Hrvatska sposobna - rekla je Sanja Sudar, Business Development Manager u Rentliju te pozvala strukovne škole, koje to do sada nisu učinile, da se odazovu i besplatno implementiraju njihov sustav u svoj nastavni program.

Foto: Rentlio

Rentlio je ovom suradnjom postao i partner nacionalnog natjecanja srednjoškolaca pod nazivom WorldSkills Croatia na kojem je sudjelovalo preko 350 najboljih učenika iz više od 200 strukovnih škola. Cilj ovog projekta bio je omogućiti srednjim strukovnim školama vježbanje i rad u sustavu za upravljanje hotelskim operacijama prije i tijekom regionalnog i državnog natjecanja WorldSkills.

- Suradnja s Rentlijem je važna za srednje strukovne škole u sektoru turizma i ugostiteljstva, jer pruža mogućnost razvoja kompetencija u području recepcijskog poslovanja. Na taj je način omogućeno podizanje razine kvalitete nastave u strukovnim školama, priprema učenika za natjecanje u disciplini “Poslovanje recepcije hotela” te stvaranje realnih situacija u kojima učenici mogu steći potrebne kompetencije za buduće tržište rada - istaknula je Monika Belle, viša stručna savjetnica za turizam i ugostiteljstvo u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Foto: Dino Ninkovic

Rentlio je travel-tech kompanija sa sjedištem u Zadru koja razvija tehnološka rješenja za sektor turizma, a osim Rentlija Pro, nude i proizvode razvijene za agencije za upravljanje nekretninama (Rentlio Plus) te za privatne iznajmljivače (Rentlio One), s aktivnim korisnicima u preko 40 zemalja diljem svijeta. Širinom ponude i kvalitetom tehnoloških rješenja, kao i brojem aktivnih korisnika Rentlio se prometnuo u vodeću travel-tech kompaniju na području jugoistočne Europe kroz čije se proizvode upravlja s više od 14,000 smještajnih jedinica.