Zagreb Games Week stiže na Velesajam: datumi, program i ulaznice - evo što vas čeka

Zagreb Games Week održava se 14.–16. studenoga 2025. u Paviljonu 10A na Velesajmu. Organizatori najavljuju izlagače s novom opremom i igrama, gaming turnire u popularnim naslovima (Valorant, EA FC, Fortnite, League of Legends), cosplay i fan zone te susrete sa streamerima i influencerima. Prostor je postavljen kao manji, fokusirani expo s dodatnim zonama za druženje i fotografiranje.

Jedna od glavnih atrakcija bit će Logitech G x McLaren SIM Racing zona s profesionalnim simulatorima vožnje i nagradama za najbolje. Uz to se priprema velika PC zona s najnovijom Logitech G periferijom koju posjetitelji mogu isprobati, a dio programa uključit će i retro klasike te TCG/društvene igre.

Raspored po danima organiziran je kao trodnevni “expo + igraonica”: svaki dan posjetitelji mogu ući, odigrati što ih zanima, prijaviti se na aktivnosti i pratiti pozornicu sa show programom i gostima. Aktualne satnice, popise turnira i prijave organizatori objavljuju na službenoj stranici i društvenim mrežama. Program počinje u petak od 10 sati, a taj dan, između ostaloga, možete očekivati još i predavanje Antona Gregorića iz Cro Magnon Studija u 13, dok je influencer show u 16 sati. U subotu kreću turniri u Fortniteu, FC26, Rocket Leagueu i ostalim megapopularnim igrama, te će se saznati tko će nastupati u finalima u nedjelju. Od 17 sati je i cosplay show, dok će se pobjednik proglasiti u 19 sati. U nedjelju su finala svih turnira u već spomenutim igrama, te ponovno influencer show u 16.30.

Ulaznice su na Entriju u više paketa: jednodnevna (10 €), dvodnevna (15 €), festivalska za sva tri dana (20 €) te VIP (80 €) s brzim ulazom, VIP zonom i meet & greetom. Pravila navode besplatan ulaz za djecu do 6 godina uz pratnju i za osobe s invaliditetom, a moguć je višekratan ulaz tijekom dana. Lokacija: Zagrebački velesajam, Paviljon 10A.

Ako planirate dolazak, zapamtite mjesto i datume: Paviljon 10A, 14.-16. studenoga. Organizatori najavljuju tri dana igranja, natjecanja i druženja uz poseban naglasak na isprobavanje opreme i naslova na licu mjesta. Najnovije informacije pratite na službenoj stranici i društvenim mrežama festivala.