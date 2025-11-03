Zanima vas kako je u ustima morskog psa? U ovom simulatoru mu perete zube

Shark Dentist je najnovija luda indie videoigra koju potpisuje Alice Games. Igra te ubacuje u klaustrofobičnu podvodnu kliniku gdje moraš pregledati i popraviti zube mrcinama koje imaju više redova zubi nego što bi očekivao. Dok držiš ogledalce i pincetu, pratiš puls, anesteziju i kisik. Ako pogriješiš ili se pacijent prerano probudi, završavaš u čeljusti i to vrlo doslovno. Na Steamu je otvorena stranica pa igru već sada možeš staviti na wishlist.

Ton je crnohumoran i ponegdje karikaturalan, ali mehanika je iznenađujuće detaljna. Nasumično se generiraju kvarovi, alati i dentalni problemi pa svaki pokušaj izgleda drugačije. U jednoj turi brusiš i ispunjavaš, u drugoj te zezne ventil za anesteziju pa u panici žongliraš bušilicom i špricom. Upravo taj miks napetosti i slapstick nesreća učinio je trailer malim viralnim hitom uz usporedbe s Crocodile Dentist igračkom i Buckshot Roulette napetošću.

Ako vas ne smetaju 'krvave igre', pogledajte gameplay za Shark Dentist:

Vizualno je sve namjerno „gadno” i blizu lica, tako da budite spremni na vrlo krvave scene. Kamera ti prilazi zubu, svjetlo treperi, a zvuk bušilice reže po živcima. Ako voliš igre za uz društvo, ovo je materijal za kratke, intenzivne sesije i hrpu uspomena. Autori već sada traže igrače za playtest i najavljuju testiranja prema kraju 2025. i početku 2026.