Obavijesti

Tech

Komentari 0
ZARONITE MORSKOM PSU U USTA

Zanima vas kako je u ustima morskog psa? U ovom simulatoru mu perete zube

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Zanima vas kako je u ustima morskog psa? U ovom simulatoru mu perete zube
Foto: Steam

Ako si ikad pomislio da je posjet zubaru napet, probaj zamisliti kako je kad je mušterija ogromna morska psina. Shark Dentist je horor simulator u kojem čistiš i čupaš zube uspavanim morskim psima dok ti puls skače izuzetno brzo. Ideja zvuči kao meme

Shark Dentist je najnovija luda indie videoigra koju potpisuje Alice Games. Igra te ubacuje u klaustrofobičnu podvodnu kliniku gdje moraš pregledati i popraviti zube mrcinama koje imaju više redova zubi nego što bi očekivao. Dok držiš ogledalce i pincetu, pratiš puls, anesteziju i kisik. Ako pogriješiš ili se pacijent prerano probudi, završavaš u čeljusti i to vrlo doslovno. Na Steamu je otvorena stranica pa igru već sada možeš staviti na wishlist. 

USUSRET NOĆI VJEŠTICA Noć vještica specijal: Top 10 najbolji horor videoigara za 'spooky' atmosferu
Noć vještica specijal: Top 10 najbolji horor videoigara za 'spooky' atmosferu

Ton je crnohumoran i ponegdje karikaturalan, ali mehanika je iznenađujuće detaljna. Nasumično se generiraju kvarovi, alati i dentalni problemi pa svaki pokušaj izgleda drugačije. U jednoj turi brusiš i ispunjavaš, u drugoj te zezne ventil za anesteziju pa u panici žongliraš bušilicom i špricom. Upravo taj miks napetosti i slapstick nesreća učinio je trailer malim viralnim hitom uz usporedbe s Crocodile Dentist igračkom i Buckshot Roulette napetošću. 

Ako vas ne smetaju 'krvave igre', pogledajte gameplay za Shark Dentist:

NOVI GAMING HIT The Outer Worlds 2 je izašao: Donosimo sve bitne recenzije
The Outer Worlds 2 je izašao: Donosimo sve bitne recenzije

Vizualno je sve namjerno „gadno” i blizu lica, tako da budite spremni na vrlo krvave scene. Kamera ti prilazi zubu, svjetlo treperi, a zvuk bušilice reže po živcima. Ako voliš igre za uz društvo, ovo je materijal za kratke, intenzivne sesije i hrpu uspomena. Autori već sada traže igrače za playtest i najavljuju testiranja prema kraju 2025. i početku 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Škoda Superb 2.0 TDI oborila rekord! Evo koliko je vozač uspio proći s jednim tankom
NEVJEROJATNO

Škoda Superb 2.0 TDI oborila rekord! Evo koliko je vozač uspio proći s jednim tankom

Europski prvak u reliju Miko Marczyk prevezao je relaciju Poljska Pariz i natrag bez točenja goriva. Serijski Superb 2.0 TDI 150 pokazao je koliko daleko može nizak otpor, pravilan tlak u gumama i mirna vožnja
Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'
ATLAS

Musk se uključio u raspravu o kometu: Da udari, izbrisao bi cijeli kontinent. Možda i gore'

Glavni zagovornik teorije da Atlas nije komet, već da je izvanzemaljskog podrijetla, je astrofizičar s Harvarda, Avi Loeb
Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?
GAMING HOLLYWOOD

Ovo su neki od glumaca koji su obilježili videoigre: Koliko ste ih uspjeli na kraju prepoznati?

Film i igre danas idu ruku pod ruku, a neke su uloge u gaming svijetu postale jednako legendarne kao na velikom platnu. U ovoj galeriji donosimo deset prepoznatljivih primjera - od glavnih likova i “motion capturea” do glasova koje svi znamo. Brojna imena s ovog popisa su uspjela pokazati kako karizma glumaca podiže atmosferu igre i vuče priču naprijed. Ako volite i film i igre, ovo je prava doza nostalgije i preporuka što odigrati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025