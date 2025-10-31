The Outer Worlds 2 je izašao: Donosimo sve bitne recenzije

The Outer Worlds 2 je od jučer u prodaji na PS5, Xboxu i PC-u, a odmah je dostupan i u Game Passu. Xbox je potvrdio globalno lansiranje s podrškom za Play Anywhere i PC verziju.

Prvi dojmovi kritike su vrlo pozitivni. Metacritic i OpenCritic bilježe ocjene u rasponu od dobrih do vrlo dobrih, uz pohvale za dijalog, likove i veću širinu rješenja u misijama u odnosu na original. GamesRadar u recenziji ističe da je riječ o jasnom koraku naprijed, a Eurogamer naglašava da je ovo “comfort food” RPG koji je bolji u gotovo svakom smislu.

Pogledajte kako izgleda The Outer Worlds 2:





Na Steamu igra stoji s oznakom Very Positive, što potvrđuju rani korisnički dojmovi. Treba dodati i kontekst lansiranja. Zbog kratkog zastoja dio igrača na Xboxu i Windows Storeu imao je problema s preuzimanjem na dan izlaska, dok je na Steamu sve radilo normalno. To je vjerojatno utjecalo na prvi “peak” u broju igrača na tim platformama. SteamDB trenutno pokazuje vrhunac od oko 13 tisuća istovremenih igrača na PC-u.

Ako ste preskočili prvi dio, dvojka i dalje nudi ono po čemu je serijal postao prepoznatljiv. Satiru korporativnog svemira, puno grananja u dijalogu i više načina rješavanja sukoba. Usporedno dolaze veće mape, bolja rasvjeta i čitljiviji HUD. Većina recenzija hvali i sadržaj izvan glavne staze, jer sporedne misije nose najveći dio šarma.

Što se cijene tiče, Microsoft je ljeto prije izlaska povukao plan o skupljem izdanju pa je standardna cijena usklađena s ostalim velikim naslovima, te iznosi 69,99 eura na Steamu. To je bio dobar potez uoči lansiranja i smirio je raspravu o poskupljenjima.