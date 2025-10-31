Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVI GAMING HIT

The Outer Worlds 2 je izašao: Donosimo sve bitne recenzije

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
The Outer Worlds 2 je izašao: Donosimo sve bitne recenzije
Foto: Steam

Obsidian se vratio u svoj satirični svemir i pogodio živac publike. Drugi dio donosi veću produkciju, bolje sustave i puno humora. Kritike su vrlo dobre, a igra je dostupna na PS5, Xboxu i PC-u preko Game Pass-a.

The Outer Worlds 2 je od jučer u prodaji na PS5, Xboxu i PC-u, a odmah je dostupan i u Game Passu. Xbox je potvrdio globalno lansiranje s podrškom za Play Anywhere i PC verziju. 

ČUDO JEDNO TOP 10 nevjerojatnih stvari koje nas čekaju u novom GTA6!
TOP 10 nevjerojatnih stvari koje nas čekaju u novom GTA6!

Prvi dojmovi kritike su vrlo pozitivni. Metacritic i OpenCritic bilježe ocjene u rasponu od dobrih do vrlo dobrih, uz pohvale za dijalog, likove i veću širinu rješenja u misijama u odnosu na original. GamesRadar u recenziji ističe da je riječ o jasnom koraku naprijed, a Eurogamer naglašava da je ovo “comfort food” RPG koji je bolji u gotovo svakom smislu. 

Pogledajte kako izgleda The Outer Worlds 2:


Na Steamu igra stoji s oznakom Very Positive, što potvrđuju rani korisnički dojmovi. Treba dodati i kontekst lansiranja. Zbog kratkog zastoja dio igrača na Xboxu i Windows Storeu imao je problema s preuzimanjem na dan izlaska, dok je na Steamu sve radilo normalno. To je vjerojatno utjecalo na prvi “peak” u broju igrača na tim platformama. SteamDB trenutno pokazuje vrhunac od oko 13 tisuća istovremenih igrača na PC-u.

 

NOVI BATTLEFIELD 6 CONTENT Konačno još sadržaja za najveći hit ove jeseni: Pogledajte što sve stiže u Battlefield 6
Konačno još sadržaja za najveći hit ove jeseni: Pogledajte što sve stiže u Battlefield 6

Ako ste preskočili prvi dio, dvojka i dalje nudi ono po čemu je serijal postao prepoznatljiv. Satiru korporativnog svemira, puno grananja u dijalogu i više načina rješavanja sukoba. Usporedno dolaze veće mape, bolja rasvjeta i čitljiviji HUD. Većina recenzija hvali i sadržaj izvan glavne staze, jer sporedne misije nose najveći dio šarma. 

GAMER KLASIK Call of Duty 2: Jedan od najpopularnijih gaming naslova ikada slavi 20. rođendan
Call of Duty 2: Jedan od najpopularnijih gaming naslova ikada slavi 20. rođendan

Što se cijene tiče, Microsoft je ljeto prije izlaska povukao plan o skupljem izdanju pa je standardna cijena usklađena s ostalim velikim naslovima, te iznosi 69,99 eura na Steamu. To je bio dobar potez uoči lansiranja i smirio je raspravu o poskupljenjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Isprobali smo novi Football Manager: Promjene su velike. Plus ide za taktiku i utakmice...
NAKON DVIJE GODINE ČEKANJA

Isprobali smo novi Football Manager: Promjene su velike. Plus ide za taktiku i utakmice...

Imamo dojam kako je igrica nešto teža nego njezini prethodnici, kako će se tu teže dolaziti do pobjeda – čak i s velikim klubovima...
Očajni 'AI shooter' izazvao podsmijeh, a investitor tvrdi: 'To je budućnost videoigara!'
BUDUĆNOST MOŽDA JOŠ NIJE STIGLA

Očajni 'AI shooter' izazvao podsmijeh, a investitor tvrdi: 'To je budućnost videoigara!'

Investitor Matt Shumer objavio je AI generirani FPS kao dokaz da će igre uskoro nastajati uz pomoć umjetne inteligencije. Internet je reagirao – i to uglavnom sprdnjom.
Fosil 'borbe dinosaura' dokazao je postojanje nove vrste: Nanotyrannus nije mladi T. rex
OPAKI GRABEŽLJIVAC

Fosil 'borbe dinosaura' dokazao je postojanje nove vrste: Nanotyrannus nije mladi T. rex

Istraživači su proučili fosilne primjerke Nanotyrannusa iskopane 1942., 2001. i 2006. u Montani, koje datiraju od prije otprilike 67 milijuna godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025