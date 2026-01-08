Zapeli ste u igri? Sony patentira AI 'duha' koji pokaže rješenje ili može odigrati dio umjesto vas

Sony Interactive Entertainment je prijavio patent za koncept “AI ghost” igrača, pomoćnika koji bi se aktivirao kad igrač zapne na nekom dijelu ili kad sam zatraži pomoć. Ideja je da se takav ghost pojavi u igri kao vodič, demonstracija rješenja ili kao netko tko na kratko preuzima kontrolu kako bi vas “izvukao” preko prepreke.

U patentu se spominju različite razine pomoći. U “guide” varijanti ghost može demonstrirati rješenje, a u “complete” varijanti može preuzeti i odraditi segment do kraja. GamesRadar navodi i da se razrađuju modovi poput story, combat i exploration, ovisno o tome gdje ste zapeli, plus “full game” pristup i jače automatizirane opcije.

Bitna razlika u odnosu na klasične hintove je način na koji bi se ghost “učio”. U izvještajima se navodi da bi se model trenirao na postojećim snimkama i podacima o igranju, uključujući video materijale i telemetry, kako bi pomoć bila prilagođenija trenutnoj situaciji u igri, a ne samo unaprijed snimljeni tutorial.

Ako vam sve ovo zvuči poznato, nije slučajno. VGC i PC Gamer to povezuju s PS5 Game Help sustavom (kartice sa savjetima i videima), samo u “pametnijoj” verziji koja bi reagirala na točno vaše stanje u igri. U širem trendu, Microsoft je već najavljivao Copilot for Gaming, a industrija očito gura prema tome da se pomoć “ugradi” u gameplay, umjesto da svi trčimo na YouTube kad zapnemo.

Naravno, patent nije isto što i gotova značajka. Sony ovime nije potvrdio da će “AI ghost” stvarno doći na PS5 ili neku iduću konzolu, niti kada. Ali sama ideja je zanimljiva jer otvara dva pitanja koja će publika odmah raspraviti: je li to super alat za pristupačnost i manje frustracije ili je to korak prema “igri koja igra sama sebe”.