Započela groznica upisa u srednje škole: 'Prijemni nosi 10 bodova, sad je važno znanje'

Imamo oko 300 prijavljenih, a upisujemo 26 učenika u prirodoslovno-matematički smjer za koji već treću godinu zaredom provodimo prijemni. Otprilike je svake godine isto, i broj prijavljenih i broj upisnih mjesta, izvijestila nas je jučer Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije.

S otvaranjem upisnog sustava u petak započela je ovogodišnja srednjoškolska "upisna groznica", koja ove godine ima i neka nova pravila. Naime, broj bodova koji se može dobiti na prijemnom ispitu povećan je s pet na deset, a za provođenje prijemnog ove se godine javilo sedam zagrebačkih gimnazija.

- Vjerujem da će situacija s 10 maksimalnih bodova na prijemnom ispitu biti poštenija jer će i oni koji su imali strože i zahtjevnije nastavnike u osnovnoj školi dobiti mogućnost da se upišu ako imaju znanje i dobro napišu prijemni - ističe ravnateljica Marušić Brezetić, s čime se slažu i njezine kolege iz Gimnazije "Tituš Brezovački", te XV. gimnazije, koja i ove godine bilježi pravu navalu.

- Za prijemni nam se prijavilo više od 700 učenika, lani ih je bilo nešto više od 600. I pritom ih je 280 MIOC stavilo kao prvi izbor. To nam malo stvara komplikacije kod organizacije, no veći broj bodova na prijemnom sigurno će dati realniju sliku znanja djece - kaže nam Nikola Dmitrović, ravnatelj XV. gimnazije, koja upisuje nešto više od 200 učenika u redovni program i oko 25 u IB međunarodni.

- Deset bodova s prijemnog sigurno je poštenije. Mi smo spustili i bodovni prag sa 77 na 76, kako bi se više učenika moglo prijaviti. No novi sustav upisa stvara nam probleme, još ne vidimo sve ocjene i bodove. Ako sve ocjene ne budu unesene, moglo bi se dogoditi da neki učenici neće moći izaći na prijemni - rekao je Damir Jelenski, ravnatelj zagrebačke Gimnazije "Tituš Brezovački".

Kako su nam rekli u CARNET-u, novi sustav upisa, koji bi od iduće godine trebao obuhvatiti podatke djece od vrtića do kraja srednje škole, za same korisnike nema značajnijih izmjena. Budući srednjoškolci do podneva 7. srpnja prijavljuju programe koje žele upisati te ih mogu prijaviti šest.

- Ocjene u e-Matici bi osnovne škole trebale zaključiti što prije, a svakako prije 6. srpnja, kad se brišu kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete. Ocjene kandidata nisu preduvjet za izlazak na dodatnu provjeru, svaki kandidat koji se prijavi treba imati mogućnost pisanja ispita i pravo da mu se unesu rezultati u sustav, neovisno o tome prelaze li trenutačno bodovni prag koji je škola postavila, jer kandidati uslijed rješavanja drugih evidencija (natjecanja i sl.) i dalje mogu prijeći iznad bodovnog praga za upis. Srednje škole nemaju uvid u ocjene kandidata, nego u bodovno stanje na ljestvicama poretka - poručuju iz CARNET-a.

Da bi se ocjene prebacile u e-Maticu, treba ih potvrditi razredno, nastavničko vijeće, potom sami nastavnici i ravnatelji. Neke škole taj posao su odrađivale jučer i danas, pa zato još nisu vidljive. Isto vrijedi i za svjedodžbe za maturante.

- Ravnatelji i učitelji su dobro uhodani, proces je brz te nema mjesta zabrinutosti da učenici neće dobiti svjedodžbe na vrijeme. Iako svaka škola ima autonomiju određivanja konačnog datuma izdavanja svjedodžbi, one se uglavnom izdaju od 7 do 10 dana od završetka školske godine - pojasnila je Jane Schlaunich, ravnateljica Prve riječke hrvatske gimnazije.