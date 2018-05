Zapošljavanje mladih, hoće li nam roboti preuzeti poslove...

Studiraju li naši mladi predugo, jesu li nepripremljeni za poslove za koje se školuju? Zašto su podaci o obrazovanju u Hrvatskoj sve gori, hoće li biti novog prosvjeda za kurikularnu reformu, kako će se birati ravnatelji škola i zašto se toliko blokira uvođenje građanskog odgoja? Obrazovne teme uvijek su vruća roba, a u Hrvatskoj posljednjih godina i mjeseci obrazovni sektor postao je pravo bojno polje, umjesto da postane plodno tlo.

Tmurna slika

- Nažalost, i najkvalitetniji stručnjaci s brojnim diplomama ne mogu dobiti odgovarajuće poslove u RH. S druge pak strane najveći dio akademske zajednice ima stalne pozicije i uživa u svojim beneficijama te ne želi promjene... Tko god danas zatvara oči pred ovim podacima bit će odgovoran za budući slom Hrvatske, posebice njenog gospodarstva i demografske opstojnosti. Prihvaćanje tih činjenica i konkretnih problema prvi je i neophodan korak u njihovom rješavanju - ističe neke od brojnih problema profesor Ivan Đikić u svome tekstu za 24sata.

O problematici visokog obrazovanja i ulaganja u znanost prof. Đikić govorit će danas na trećoj po redu konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” koju 24sata s partnerima organiziraju u Obrtničkoj komori Zagreb.

Pa iako brojke koje se posljednjih tjedana i mjeseci izvlače kako bi se dočarala nesumnjivo tmurna slika našeg obrazovnog sustava, zbog čega će zapošljavanje mladih, visoko obrazovanje i poslovi budućnosti biti okosnice naše konferencije, nisu svi primjeri crni.

Stoga pred naše goste dovodimo jednu veselu skupinu - učenike i nastavnike Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog”, koja je u posljednjih nekoliko godina postala jedna od najtraženijih srednjih škola ne samo u Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj.

Iz EU fondova povlače milijune kuna koje ulažu u edukativne programe, opremu, nastavnike. I to daje izvrsne rezultate.

Nadležne institucije

- Ova škola je sigurno dobra odskočna daska, ali ipak je na nadležnim institucijama da svim tim učenicima omoguće upise na dobre fakultete te ih potiču i tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ali i na fakultetu. Tako će oni doista dokazati svoj potencijal i njihovo će znanje ostati u Hrvatskoj, a ne izvan nje - poručuju svima iz Preloga.

A što to sve trebaju odrađivati nadležne institucije i zašto je nedovoljno jaka veza između hrvatskih visokih učilišta i gospodarstva, razgovarat ćemo s pomoćnicom ministra rada Marijom Knežević-Kajari, kao i Marinom Nekić, zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svoje viđenje ove problematike ponudit će i posebni savjetnik premijera za koordinaciju rada ekspertne radne skupine, Radovan Fuchs. On, pak, stvari gleda iz drugačije perspektive.

- Nije nužno da svi fakulteti upisuju studente prema potrebama tržišta. Uostalom, jako je teško s financijskom osnovicom i gospodarskom situacijom kakvu u Hrvatskoj imamo predvidjeti buduće potrebe tržišta rada. To je uostalom pokazala i nedavna studija Ekonomskog fakulteta. Međutim ono što svakako možemo i trebamo napraviti je da što je više moguće potičemo upise na biomedicinske studije, prirodoznanstvene studije, tehničke i sl. Ono što je puno važniji zadatak je kako one koji završe te studije zadržati u Hrvatskoj. To nikako ne znači da im trebamo zabraniti da se usavršavaju izvan Hrvatske, ali moramo pronaći način da svojim znanjem i iskustvom pomognu državi - zaključuje Fuchs.

Da, bilo bi divno zadržati što više mladih u Hrvatskoj, no statistike su neumoljive.

Rang-lista Universitas 21 stavlja nas na uvjerljivo 45 od 50 svjetskih sveučilišta, Na Šangajskoj listi još jedino splitsko sveučilište donekle održava poziciju, no naših sveučilišta nema među najboljih 500.

Slabo zapošljavanje

Stopa odustajanja od studija u Hrvatskoj je čak 40 posto, a zaposlenih među visokoobrazovanima je tek malo više od 70 posto, ispod europskog prosjeka. Želimo li još brojki? Za koliko će se ove godine smanjiti broj prvašića u odnosu na lanjsku? Koliko je obitelji ove zime odvelo djecu iz Hrvatske i zašto poslodavci u sezonskim i strukovnim zanimanjima ni za lijek ne mogu pronaći radnike?

S druge strane, nadareni mladi robotičari, fizičari, kemičari, prirodnjaci... osvajaju brojne medalje, nagrade, priznanja, privatne inicijative poput Croatian Makers lige u škole uvode inovativne programe koji djeci omogućuju da primjenjuju ono što uče na konkretne probleme i da pronalaze konkretna rješenja - baš kao što se to događa i u stvarnom životu.

Napredne inicijative

Da je STEM kratica za science, technology, engineering, math (znanost, tehnologija, tehnika i matematika), to smo već savladali, ali zašto ga je toliko važno primjenjivati u obrazovnim programima, to još nije svima jasno.

- Cjelovita kurikularna reforma donosi promjene u kurikulumima tih nastavnih predmeta, ali i potiče unošenje „STEM pristupa“ u sve nastavne predmete.

Možemo posebno istaknuti kritičko promišljanje i vrednovanje, rješavanje problema, ali i računalno razmišljanje te prirodoznanstveni pristup koji promiče istraživanje, analizu, postavljanje hipoteza, pronalaženje rješenja te njegovo testiranje i daljnje poboljšavanje, pojašnjava pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj.

Ona će danas pojasniti koliko je STEM važan za poslove budućnosti, a mladog poduzetnika Ivana Burazina, te osnivača akademije na kojoj učite zarađivati od video-igrica, Lovru Nolu, pitat ćemo koji će to biti poslovi budućnosti.

Hoće li među njima i koliko biti važne strukovne škole. Jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta, Njemačka, upravo je jačanjem strukovnih zanimanja ojačala i gospodarstvo, te otvorila mnogo radnih mjesta. Kakva je situacija kod nas, pitat ćemo ravnatelja Obrtničkog učilišta Dražena Maksimovića.

Cijena rada i dalje izazov

- Već se počelo mijenjati na bolje. Ako se upišu obrtnička zanimanja, gotovo u svim smjerovima mladi se mogu zaposliti odmah nakon završene škole. Dobar odabir fakulteta također omogućuje vrlo brzo zapošljavanje, no cijena rada još uvijek će našim poslodavcima predstavljati izazov u usporedbi s Irskom, Njemačkom - kazao je Maksimović za 24sata.

O problematici prelaska iz srednjih škola na fakultete svoje će mišljenje dati novi dekan Fakulteta političkih znanosti Zoran Kurelić, koji ima dugogodišnje “terensko” iskustvo u radu sa studentima.

- Sama matura postaje fokus rada brojnih srednjih škola koje se na četvrtoj godini pretvaraju u institucije za pripremu polaganja državne mature. To utječe i na organizaciju nastave i na sadržaje koji se predaju. Uz to naravno postoji organizirani, dodatni biznis priprema za državnu maturu koji većina maturanata samoinicijativno pohađa vikendom - ističe Kurelić.

A još jedan od aspekata koji pokazuju da zaostajemo za suvremenim obrazovnim sustavima je zasigurno i financijska pismenost, te razvijanje poduzetničkog duha među mladima. U Hrvatskoj su najmanje financijski pismeni mladi do 19 godina, a zbog brojnih okolnosti, starenja stanovništva, promjena tržišnih okolnosti, mladi danas već od prvih poslovnih dana moraju razmišljati o štednji za budućnost i planiranju budžeta.

- Svijest da je to obaveza svakog od njih trebala bi biti imperativ želimo li da naša djeca ostvare pravo na zasluženu mirovinu - ističe Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka, koji će na konferenciji pojasniti zašto među mladima u Hrvatskoj vlada nepoduzetnički duh i kako institucije to mogu promijeniti, te im osigurati šanse za bolju budućnost.

Razmjena mišljenja

O važnosti učenja o financijama čut ćemo i od viceguvernera Hrvatske narodne banke Vedrana Šošića.

- Učenje poduzetništva trebalo bi osigurati da lakše prepoznaju poslovne prilike, procjenjuju rizike, izrađuju financijske planove i pretvaraju poduzetničke ideje u uspješne poslovne pothvate - navodi on.

Još jedan stručnjak, kako u financijama, tako i u visokom obrazovanju, prodekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Božidar Jaković, pojasnit će zašto je ekonomija i dalje jedan od najpoželjnijih studija u Hrvatskoj, zbog čega su ove godine povećali upisne kvote za 300 mjesta. Prema njegovu mišljenju, svaki dobar fakultet dobro poznaje potrebe tržišta rada i njima se prilagođava.

Upravo predstavnici velikih poslodavaca u Hrvatskoj, HEP-a, RBA, Hrvatske pošte i Ine otkrit će nam i svoju perspektivu - koja su znanja i vještine danas najpotrebnija mladima koji ulaze u poslovni svijet, te kako poslodavci ulažu u daljnji profesionalni razvoj zaposlenika.

Bez zajedničkog rada, otvorenosti i razmjene mišljenja neće biti napretka, stoga želimo i ovom konferencijom učinit baš to - otvoriti prostor svima koji su svjesni važnosti obrazovanja za cijelo društvo.

Samo zajedno možemo doći do rezultata

Predavanja će održati osnivač Innovation Institutea, Goran Vlašić s Ekonomskog instituta, te znanstvenik Ivan Đikić.

