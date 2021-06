Ja sam Gordan, najponosniji otac u Hrvatskoj. Moj sin je drugi u svijetu, govori otac Domagoja Fanceva (17), člana petorke koja je u Hrvatsku donijela srebro s natjecanja VALORANT Champions Tour 2021: Stage 2 Masters. Sa svojih 17 godina, zarađuje i do 10.000 dolara mjesečno.

Pogledajte video: Ovako su sinoć dočekali Domagoja

Domagoj, inače učenik Trgovačko-ugostiteljske škole u Karlovcu, proveo je mjesec dana u Reykjaviku gdje se natjecao s najboljim natjecateljima u esportu. Njegova obitelj i prijatelji, njih 60-ak, unajmili su autobus kojim su se dovezli iz Karlovca na Zračnu luku “Dr. Franjo Tuđman”. Domagoj, naravno, za ništa od toga nije znao. Sa sobom su doveli i dva snimatelja, bend, navijačke rekvizite te zastave.

- Pripremali smo se dva mjeseca. Na turniru u Islandu je nagradni fond bio 600.000 dolara, mi smo osvojili 100.000. Nisam ništa specijalno radio, igrao sam s ekipom - rekao je Domagoj.

Valorant je igrica koja se igra u dva tima po pet članova, spada u “pucačine”, a glavna vještina koju igrač mora imati je dobro taktiziranje.

- Mečevi su trajali po dva i pol sata, a finale tri - objašnjava nam.

Domagoj je inače samozatajan, a kad smo razgovarali s njim, bio je i u blagom šoku jer nije očekivao ovakav doček.

- Unajmili smo autobus i dolazit ćemo po Domu uvijek s autobusom i glazbom. Mi smo takvi, volimo veselje. Doma nas je učinio jako ponosnima, on je ponos Karlovca - govori nam tata Gordan i dodaje: Moj sin je nosio hrvatsku zastavu s natpisom ‘Karlovac’ u finalu koje je gledalo tri i pol milijuna ljudi. Ovo je tek početak za njega. I samo me to zanima, nikakvi novci. Samo želim da moj sin uspije i da bude zadovoljan, a ja ću uvijek biti ponosan.

Njegov sin je odmalena zainteresiran za igrice, a što je bio stariji, to su ozbiljnije igrice postajale zanimacija.

- Kad sam imao 12 godina, iz dosade sam počeo igrati CSGO. Shvatio sam da sam jako dobar u tome pa sam s dva prijatelja stvorio tim. Prošli smo kroz nekoliko turnira i lani u prosincu bili drugi u Europi - objašnjava nam Domagoj.

Nakon tako velikog uspjeha, do kojeg su došli sami, primijetila ih je agencija Fnatic, koja ima sedam timova igrača za različite igrice.

- To je britanska organizacija, oni se brinu o nama. Poslali su nam ponudu, mi smo potpisali i onda smo imali kratko jedan loši period. Izgubili smo neke bitne mečeve, ali smo promijenili ekipu i sad smo, evo, drugi na svijetu - priča nam.

Ono što je počelo iz dosade prije pet godina, mogla bi postati ozbiljna karijera.

- Sad još ne razmišljam o tome na koji ću fakultet nakon srednje škole, koncentrirao sam se prvo na ovo. Mislim da ću i novce potrošiti na zabavu. Nisam kao mali razmišljao što želim biti, barem tako mislim - priča nam.

Njegov najbolji prijatelj Ivan Galenić s njim je počeo igrati Fortnite, ali je Doma uvijek htio isprobavati nove igrice.

- Uvijek smo mu govorili da će ostvariti sve što želi u tome. I sad je tu, dio je Fnatica, to su najskuplji timovi na svijetu. Jako sam ponosan na njega. On ne igra za novac, nego za ponos, i naš i njegov - objašnjava nam.

Prihodi od esporta godišnje dosegnu i do milijardu dolara, a brzina kojom raste broj sponzora Domagoju bi mogla osigurati lijepu budućnost.