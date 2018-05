Zašto bi vam u radu trebali gamerska tipkovnica i miš?

Tipkovnica i miš dio su opreme za računala o kojima mnogi od nas i ne razmišljaju previše. Često uzimamo one jeftine, jer važno je samo da radi. No, takve tipkovnice i miševi koji koštaju 30-ak kuna brže se mogu pokvariti, nisu ergonomski najbolje dizajnirani i ne nude dodatne mogućnosti.

Oni kojima su igre posao i zabava znaju da kvalitetna oprema donosi brojne prednosti u udobnosti, ali i učinkovitosti, osobito kod dugotrajnog igranja. Njihov pristup opremi mogli bi slijediti i oni koji na poslu provode praktično cijelu smjenu za računalom. Kvalitetna mehanička tipkovnica, miš i podloga za miš tako mogu donijeti niz prednosti i u svakodnevnom radu.

Uobičajena uredska tipkovnica ispod tipki ima membranu koja registrira pritisak, dok se kod mehaničkih ispod svake tipke nalazi mehanički prekidač koji registrira pritisak. Kod nje je glavna prednost u tome što imate povratnu informaciju kad ste kliknuli na neko slovo, odnosno čujete je.

Postat ćete bolji u tipkanju

Foto: Logitech

Za one kojima je problem brzo tipkanje bez grešaka, mehanička tipkovnica može biti od velike pomoći upravo zbog povratne informacije koju pruža. Dizajn i osjećaj pritiska na svakom slovu pomoći će vam da brže naučite gdje su prsti, ali i da čujete kad ste pritisnuli slovo bez da gledate u tipkovnicu.

Možete je potpuno prilagoditi sebi

Foto: Pixabay

Kako svaka tipka ima vlastiti mehanizam, praktično svaku tipku možete zamijeniti. To može biti od koristi nekome tko radi sa određenim setom znakova te ih može staviti u drugu boju, no može se zamijeniti i same mehaničke prekidače koji će vam dati potpuno drugačiji osjećaj pod prstima.

Trajnije su - puno

I obične tipkovnice mnogima od nas traju nekoliko godina ili dok ih ne oštetimo, no mehaničke mogu izdržati daleko više. Lakše ih se čisti i održava, a zamjena tipki je prilično jednostavnija.

Mane kao prednost

Kao što smo već spomenuli 'buku', glasnoća tipki vam može pomoći da čujete kad ste stisnuli tipku. No postoje i mehanički prekidači koji su dizajnirani da proizvode manju buku. S druge strane, mehaničke tipkovnice su teže od klasičnih i na stolu neće kliziti te ćete imati bolju kontrolu.

Dodatne tipke za ekstra mogućnosti

Foto: HyperX

Gamerske tipkovnice često dolaze s dodatnim funkcijskim tipkama koje u igrama možete podesiti za određeni set zadataka, dok u radu također možete postaviti neke dodatne zadatke koji će se obaviti pritiskom na neku od tih tipki.

Gamerski miš kao dodatna prednost

Foto: SteelSeries

Osim što su dizajnirani tako da bolje leže u vašem dlanu tijekom više sati i pomažu u sprječavanju sindroma karpalnog tunela, gaming miševi imaju i mogućnost da im dodatnim utezima promijenite masu te ih dodatno prilagodite svojoj želji. Uz to, ovakvi su miševi i precizniji što može biti od dodatne koristi.

No kao i kod tipkovnica, gaming miševi često dolaze s dodatnim tipkama. I dok su lijevi i desni klik dovoljni za gotovo sve, svaka od dodatnih tipki može učiniti čuda za vaš rad.

Foto: Logitech

Uz programe koji dolaze uz miševe svaku od tih tipki možete programirati za različite zadatke za koje su vam nekad potrebne i obje ruke. Tako pritiskom jedne tipke možete pokrenuti određeni program, drugom kopirati tekst, prebaciti se kroz otvorene tabove ili neku od kombinacija koje će dodatno olakšati rad.

