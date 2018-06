Zašto gaming laptop ne bi bio opcija za vaše novo računalo?

Pojava Nvidia GeForce GTX 10 serije prijenosnih računala obilježila je početak nove ere u percipiranju uloge laptopa, koja su tradicionalno bila sinonim za kompromis između potrebe i funkcionalnosti. Hardverska snaga potrebna za ozbiljan AAA gaming, tradicionalna povlastica statičnih stolnih konfiguracija, jednostavno nije bila dio laptop/notebook ekosustava niti ju je itko tako doživljavao.

Gaming laptopi s GTX 10 grafičkim karticama ponudili su mobilna računala u kojima kompromis nije ključ, a grafički procesori koji ih pokreću, od pristojne serije s GeForce GTX 1050 čipom do monstruma sa 1080Ti, identični su procesorima koji se stavljaju u desktop grafičke kartice. Kako je ostatak komponenti također identičan (ploča, memorija, SSD...), funkcionalne razlike između gaming laptopa i stolnog računala više nema. Ali ni razlike u cijeni!

Najvažniji segment za priču o Nvidijinoj seriji 10 gaming laptopa je ekonomski segment. Kad zbrojite cijene svih dijelova dobit ćete približno isti zbroj u oba slučaja, a mobilnost prijenosnika je čisti bonus. Pogledajte primjerice ASUS FX503VD i zbrojite cijene istih pojedinačnih komponenti za konfiguraciju stolnog računala.

Netko s razlogom može postaviti pitanje: "sve je to lijepo, cjenovno možda i nema velike razlike između gaming laptopa i desktopa, ali desktop mogu nadograditi, a laptop ne". To je djelomično točno, jer ako vam se ukaže potreba za RAM-om ili prostorom na disku, možete ih lako nadograditi kao na stolnom računalu. Što se tiče nadogradnje grafičke kod laptopa, koja nije izvediva, ona nije toliki problem. Najvažniji razlog je multiplatformski razvoj igara u kome su konzole i PC neraskidivo povezani. Suvremene igre za PC i konzole rade se u 3D sustavima koji su zajednički za sve platforme, ponajviše zbog x86 arhitekture koju su Sony i Microsoft usvojili za aktualnu generaciju konzola (Xbox One i PlayStation 4). Najčešće se radi o Unreal Engine 4 ili Unity 5 sustavima, a razvojni proces za konzole podrazumijeva targetiranje performansi u rezoluciji 1080p, daleko najpopularnijoj rezoluciji koju ima većina GeForce GTX 10 laptopa. Optimiziranjem igre za konzolu tako se optimizira i verzija za PC. Ako znamo da laptop sa 1050/1060 grafičkom nudi iste ili slične performanse PlayStationu 4, logično je pretpostaviti da će "dijeliti istu sudbinu" do kraja eksploatacije aktualne generacije konzola. (2021+ godina).

Tako bi laptop s GeForce 1050/1060 grafikom, recimo, Lenovo Legion Y520, koji kupite danas, ostao sasvim aktualan barem do 2021. godine, odnosno, moći će pokretati gotovo sve AAA igre koje se pojave u sljedećih par godina u 1080p rezoluciji na medium/high postavkama. Najpopularnije igre na svijetu trajat će vam znatno duže zbog optimizacija koje su izražene u jačoj mjeri - Overwatch, DotA 2, Fortnite Battle Royale i drugi naslovi sa multimilijunskom publikom na istom laptopu klizit će glatko dok im operateri ne isključe servere jer su u startu projektirani da ciljaju najširu bazu igrača.

Foto: Lenovo

Pascal arhitektura na kojoj se temelji svaki grafički procesor GeForce GTX 10 serije laptopa osigurava performanse u igrama koje su identične desktop konfiguracijama sa PCIe karticama. Ako za primjer uzmemo jedan od entry-level modela u seriji, Asus FX504GE-E4027 i propustimo ga kroz uobičajene testove, vidjet ćemo da njegov GeForce GTX1050 sa 4 GB RAM-a omogućava da igre kao što su Titanfall 2, Fornite, Battlefield 1 ili FIFA 18 igrate i na high postavkama i približite se 60 FPS.

Foto: Asus

Ljubitelji jačih performansi i debljeg novčanika odlučit će se za jači model s GTX 1070 grafičkom karticom (8 GB GDDR5 video memorije), recimo, Asus ROG Strix SCAR GL503VS-EI028T. Igre kao što su PlayerUnknown's Battlegrounds (popularni PUBG) na njemu ne padaju ispod 60 FPS na visokoj do maksimalnoj razini detalja.

Foto: Asus

Najbolja strana mobilnog uređaja svakako je upravo ta mobilnost. Ako imate manje od 30 godina, LAN party zvuči kao neka stvar iz prošlosti, ali ako ga niste sami isprobali, teško ćete imati stav o takvoj društvenoj zabavi uz gomilu računala. Gaming laptopi nisu postojali prije 15-20 godina, a da ne govorimo o širokopojasnom internetu, tako da je tegljenje CRT monitora i konfiguracije kod prijatelja koji je imao slobodan podrum bila jedina alternativa plaćanju termina u igraonicama (što je ubijalo fond za nadogradnju računala). Gaming laptop vas trenutno može vratiti u to vrijeme u kojem je momčad svake timske pucačine ili MOBA igre zaista bila ekipa koja je ginula, znojila se i uživala zajedno.