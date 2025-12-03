Rover Curiosity slučajno je razbio kamen na Marsu i otkrio nešto što tamo ne bi smjelo biti

NASA-in rover Curiosity, neumorni istraživač Crvenog planeta, došao je do zapanjujućeg otkrića koje je znanstvenike ostavilo bez teksta. Tijekom svoje misije u svibnju ove godine, rover je slučajno prešao preko naizgled običnog kamena, razbio ga i otkrio blještavo žuto blago skriveno u njegovoj unutrašnjosti. Ovo je prvi put da je na Marsu pronađen čisti, elementarni sumpor, otkriće koje otvara potpuno nova pitanja o geološkoj prošlosti planeta, piše Science Alert.

Znanstvenici u potpunom šoku

Događaj se zbio 30. svibnja 2024. godine, kada je Curiosity, težak gotovo 900 kilograma, svojim kotačima smrvio krhki mineral. Unutrašnjost kamena otkrila je prizor koji nitko nije očekivao: jarko žute kristale elementarnog sumpora. Iako su sulfati, spojevi sumpora, prilično česti na Marsu i govore nam o vodenoj prošlosti planeta, pronalazak čistog sumpora je prava senzacija.

Sulfati nastaju kada se minerali pomiješaju s vodom koja zatim ispari, no čisti sumpor nastaje samo u vrlo uskom rasponu uvjeta za koje se dosad nije smatralo da su postojali na ovoj lokaciji.

- Pronalazak polja kamenja od čistog sumpora je kao pronalazak oaze u pustinji - izjavio je Ashwin Vasavada, znanstvenik na projektu Curiosity u NASA-inom laboratoriju za mlazni pogon.

- Toga ne bi trebalo biti ondje, tako da sada to moramo objasniti. Otkrivanje čudnih i neočekivanih stvari je ono što istraživanje planeta čini tako uzbudljivim.

Ono što je još uzbudljivije jest činjenica da je područje kanala Gediz Vallis, gdje se otkriće dogodilo, prepuno kamenja koje izgleda vrlo slično onom smrvljenom, što sugerira da bi elementarni sumpor ondje mogao biti prilično raširen.

Zagonetke drevnog marsovskog kanala

Curiosity istražuje kanal Gediz Vallis, vijugavi usjek uklesan u obronke planine Mount Sharp, visoke oko pet kilometara, još od 2014. godine. Svaki sloj ove planine predstavlja različito poglavlje u povijesti Marsa. Znanstvenici su poslali rover upravo na ovo područje jer su vjerovali da skriva ključeve Marsove vodene prošlosti, a najnovija otkrića nadmašila su sva očekivanja.

Rover je u kanalu naišao na velike nasipe krhotina, a znanstvenici su se pitali jesu li nastali kao posljedica drevnih poplava ili odrona. Detaljna analiza otkrila je da su oba procesa vjerojatno oblikovala ovaj dramatični krajolik.

Neke hrpe sadrže zaobljeno kamenje, slično onome u riječnim koritima na Zemlji, što ukazuje da ih je nosila i oblikovala tekuća voda. Druge su, pak, ispunjene uglastim kamenjem, što upućuje na suhe lavine.

- Ovo nije bilo mirno razdoblje na Marsu - objasnila je Becky Williams, znanstvenica s Instituta za planetarne znanosti.

- Ovdje se odvijala uzbudljiva količina aktivnosti. Gledamo višestruke tokove niz kanal, uključujući energetske poplave i tokove bogate gromadama.

Bušenje u potrazi za odgovorima

Dodatni dokaz o utjecaju vode vidljiv je u bijelim "aureolama" izbijeljenim na nekim stijenama.

Ovi tragovi podsjećaju na one koji na Zemlji nastaju kada podzemna voda prodire u napuknuti kamen, što sugerira da je voda nastavila oblikovati krajolik dugo nakon što su poplave i lavine prestale.

Kako bi stekli dublji uvid u ovu složenu geološku povijest, tim misije Curiosity odlučio je uzeti uzorak stijene iz kanala. Iako su sumporne stijene bile premale i previše krhke za bušenje, 18. lipnja rover je svojom robotskom rukom dugom dva metra uspješno izbušio obližnju veliku stijenu nazvanu "Mammoth Lakes".

To je bila 41. operacija bušenja na Marsu za ovaj rover. Uzorak praha stijene pažljivo je pohranjen u instrumente unutar rovera za detaljnu analizu.

Ovo slučajno otkriće čistog sumpora postavlja nova, intrigantna pitanja o kemijskim procesima koji su se nekoć odvijali na površini Crvenog planeta. Iako sumpor sam po sebi nije dokaz života, on je ključan element za sav život kakav poznajemo, jer se koristi u izgradnji esencijalnih aminokiselina.