"Zašto igrati po pravilima": Rimac najavio novi automobil

Rimac automobili su u srijedu na svojim službenim stranicama objavili prvi teaser novog modela.



Najavni video ne prati puno informacija, osim da se ovdje ne igra po pravilima. "Why play by the rules, when you can change the game/zašto igrati po pravilima kada možete promijeniti igru", stoji u video najavi. Možemo samo pretpostavljati što to znači, ali svakako će biti zanimljivo vidjeti što je Rimac pripremio za ožujak i ženevski salon automobila.