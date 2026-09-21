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Zašto u prtljažnik od 500 litara ponekad stane manje stvari nego u onaj s 400?

Piše Autostart,
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Zašto u prtljažnik od 500 litara ponekad stane manje stvari nego u onaj s 400?
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pri kupnji automobila ne treba slijepo vjerovati iskazanim litrama. Mnogo su važnije stvarna širina između blatobrana, duljina poda prtljažnika, visina utovarnog ruba i pravilnost oblika

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Prtljažnik od 500 litara mora biti veći od onoga sa 400 litara, zar ne? Ne nužno. Brojke koje proizvođači navode u tehničkim podacima mogu biti prilično zbunjujuće, a problem je postao još izraženiji pojavom električnih automobila s dodatnim prtljažnikom ispod prednjeg poklopca. Naime, proizvođači ne koriste uvijek jednake metode mjerenja, a razlike mogu biti iznenađujuće velike.

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