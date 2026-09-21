Zašto u prtljažnik od 500 litara ponekad stane manje stvari nego u onaj s 400?

Prtljažnik od 500 litara mora biti veći od onoga sa 400 litara, zar ne? Ne nužno. Brojke koje proizvođači navode u tehničkim podacima mogu biti prilično zbunjujuće, a problem je postao još izraženiji pojavom električnih automobila s dodatnim prtljažnikom ispod prednjeg poklopca. Naime, proizvođači ne koriste uvijek jednake metode mjerenja, a razlike mogu biti iznenađujuće velike.



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