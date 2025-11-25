Obavijesti

KIBERNETIČKA KRAĐA

Zbog povezivosti, vozila su pod sve većim rizikom od krađe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION

Prema BMI-ju, britanskoj istraživačkoj podružnici financijske tvrtke Fitch Solutions, kibernetički napadi na automobile postat će vjerojatniji zbog sve veće uloge softvera i autonomne vožnje

Sve veća automatizacija i povezivost automobila ne samo da oduzima samoj vožnji element užitka, već bi vlasnike mogla učiniti ranjivima na hakere koji pokušavaju daljinski preuzeti kontrolu nad njihovim vozilima. Povezani automobili su vozila opremljena tehnologijom koja im omogućuje komunikaciju s drugim vozilima, infrastrukturom i internetom. Oni koriste razne senzore, kamere i softver kako bi prikupili i razmijenili podatke, a svako vozilo "razgovara" s drugima na cesti i dodatno se povezuje s prometnim sustavima u gradu i korisnicima putem aplikacija.

Prema BMI-ju, britanskoj istraživačkoj podružnici financijske tvrtke Fitch Solutions, kibernetički napadi na automobile postat će vjerojatniji zbog sve veće uloge softvera i autonomne vožnje.

I dok je ideja da automobilske tvrtke pružaju "napredne navigacijske sustave, besprijekorna bežična ažuriranja te poboljšanu učinkovitost i iskustvo vožnje", nedostatak je što su vozila jednako izložena kibernetičkim kriminalcima kao i bilo koji drugi povezani uređaj.

DOBRO JE ZNATI Kako rabljena vozila iz inozemstva mogu uštedjeti novac?
Kako rabljena vozila iz inozemstva mogu uštedjeti novac?

BMI ističe da su stručnjaci uspjeli hakirati modele Subarua i Kije uz pomoć samo registracijske oznake, što im je omogućilo "daljinsko upravljanje ključnim funkcijama vozila i pristup povijesti lokacije vozila i osobnim podacima".

Povezana vozila nose rizik ne samo od smanjene privatnosti već i od potencijalno ugrožene "funkcije vozila", rekao je BMI, upozoravajući na opasne scenarije u kojima se hakirani automobili daljinski kontroliraju, što dovodi do "neovlaštenog preusmjeravanja prometa ili otmice vozila".

Sada je na automobilskoj industriji da razvije dostatnu zaštitu od hakera kako bi zaštitila vozače. 

