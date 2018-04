Zbog prerezanog kabela cijela država ostala je bez interneta

Jedna od glavnih strepnji u internetskoj eri, potpuni nestanak interneta u cijeloj zemlji, ostvarila se početkom ovog mjeseca u Mauritaniji. Netko je prerezao podvodne kabele pa je čitava država na dva dana ostala bez interneta.

Podvodni kabel ACE (African Coast to Europe) dugačak 17 tisuća kilometara, koji prolazi uzduž afričke i europske obale, prerezan je 30. ožujka, čime je pristup internetu potpuno ili djelomično onemogućen stanovnicima Sijera Leonea i Mauritanije. Prema izvještaju firme Dyn, tvrtke u vlasništvu Oraclea koja se bavi nadzorom internetskog prometa, na internet se nisu mogli spajati ni i žitelji Obale Bjelokosti, Senegala, Ekvatorijalne Gvineje, Gvineje i još nekih afričkih zemalja. Ipak, najgore je bilo u Mauritaniji, u kojoj je pad mreže trajao ukupno 48 sati.

Presječeni podvodni kabel za spajanje na internet koriste ukupno 22 države koje se nalaze na potezu od Južnoafričke Republike do Francuske. I dalje nije razjašnjeno kako je kabel prerezan. Kako piše Business Insider, nagađa se da je vlada Sijera Leonea, u pokušaju da utječe na ishod izbora, u noći na 1. travnja, svojim stanovnicima onemogućila pristup internetu.

There may be two discrete events happening close together. An ACE submarine cable fault in the early hours of 30-Mar and an internet blackout in Sierra Leone late on 31-Mar. pic.twitter.com/45g1rgo7QY