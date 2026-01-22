Redmi Note 15 Pro+ na testu: Moćna baterija i izdržljivost top modela u srednjoj klasi

Xiaomi je s novom Redmi Note 15 serijom još jednom osvježio jednu od svojih najuspješnijih linija pametnih telefona koja je stigla i u Hrvatsku. Ovaj put riječ je o čak pet novih modela, čime kineski proizvođač jasno poručuje da želi pokriti što širi krug korisnika u srednjoj klasi, a mi smo se tijekom nekoliko dana družili s Pro+ modelom te gotovo jednakim Pro uređajem.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na prvi pogled jasno je da Xiaomi ne želi riskirati s dizajnom i to je u ovom slučaju dobra odluka, pa nema drastično dizajnerskog odmaka u odnosu na prethodnika. Redmi Note 15 Pro+ djeluje ozbiljno, čvrsto i zrelije i sviđa mi se ova smeđa varijanta koja imitira kožu.

Stražnja strana ostavlja dojam premium uređaja, dok su blago zakrivljeni rubovi zaslona estetski ugodni i doprinose ugodnom držanju u ruci, iako će ljubitelji ravnih rubova vjerojatno više naginjati standardnom Pro modelu. Sa 78,3 mm širine prilično je širok, ali nije nezgrapan i osobno mi se dizajn Pro+ modela nešto više sviđa.

Kvaliteta izrade je na visokoj razini, a dodatni plus je visoka otpornost na vodu i prašinu, što je još donedavno bila rijetkost u ovom cjenovnom razredu. Naime, telefon ima otpornost sve do IP69K, što znači da može izdržati i mlaz vruće vode, ali padove s 2,5 m visine, a bez problema je preživio i višestruko bacanje po snijegu i ledu. Uz to ima i SGS te TÜV certifikate otpornosti. Ekran štiti i prilično izdržljivo Gorilla Glass Victus 2 staklo.

Telefon je težak 207 grama (Xiaomi 15 Ultra ima 226), ali masa je dobro raspoređena i ne djeluje naporno pri duljem korištenju. Redmi Note 15 Pro zadržava vrlo sličan vizualni identitet, uz tek blage nijanse razlike u završnoj obradi i osjećaju u ruci i dodatnih tri grama mase.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedna od najjačih točaka nove serije svakako je zaslon. AMOLED ekran je narastao na 6,83 inča (2772 × 1280), a podržava uz bolju svjetlinu (maksimalnih 3200 nita). S visokom stopom osvježavanja (120 Hz) pruža vrlo ugodno iskustvo u radu, bilo da se radi o pregledavanju društvenih mreža, gledanju videa ili igranju igara.

Prikaz boja je živ, kontrast izražen, a svjetlina više nego dovoljna i za korištenje na otvorenom. Podržava Dolby Vision i HDR10.

Stereo zvučnici nude solidnu glasnoću i čistoću zvuka. Iako se ne može govoriti o izraženom basu, zvuk je uravnotežen i sasvim pristojan za gledanje video sadržaja ili povremeno slušanje glazbe bez slušalica.

Performanse i softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Redmi Note 15 Pro+ pokreće Qualcommov procesor iz srednje više klase, Snapdragon 7s Gen4, koji se u svakodnevnom radu pokazao vrlo pouzdanim. Ovdje je to generacijski poboljšan procesor u odnosu na lanjski model. Kroz sučelje se glatko kreće, aplikacije se brzo otvaraju, a multitasking ne predstavlja značajni problem. I igre rade stabilno, uz povremeno zagrijavanje koje nije prelazilo granice ugodnog korištenja. Za hlađenje je zaslužan IceLoop sustav.

Zakoračite li u postavke igara i smanjite neke postavke, u većini igara lako ćete se igrati na 60 fps. Performanse su to koje su solidne za prosječne korisnike, ali svakako bolje bi bilo uzeti varijantu sa 12 GB RAM-a.

Redmi Note 15 Pro se oslanja na MediaTek Dimensity 7400 čipset. Benchmark testovi pokazuju nešto slabije rezultate u odnosu na Pro+ verziju, no u praksi je ta razlika jedva primjetna..

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Softverski, HyperOS je postao kroz godine jako dobar sustav koji vam nudi niz opcija za prilagodbu, ali i dalje je prisutan određeni broj predinstaliranih aplikacija, a telefon vam nudi još i da instalirate dodatne, što svakako vrijedi preskočiti. No sustav je stabilan, responzivan i nudi dovoljno fleksibilnosti, a tu je HyperAI sustav. Naravno tu su i Gemini te Circle to Search.

Dobro je što Xiaomi jamči i četiri velika ažuriranja Androida pa bi i Redmi Note serija trebala nekoliko godina biti u korak sa svim Android novitetima.

Baterija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Redmi Note 15 serija ostavlja odličan dojam na području dugotrajnosti baterije. Xiaomi je ovdje prešao na silicij-ugljične baterije i Pro+ ima kapacitet od 6500 mAh, dok Pro ima dodatnih 80 mAh kapaciteta. U svakom slučaju, velik je to skok u odnosu na lanjski kapacitet od 5110 mAh. Velik kapacitet omogućuje bezbrižno cjelodnevno korištenje, a kod umjerenijeg tempa moguće je izvući i dva dana bez punjača.

Redmi Note 15 Pro+ dodatno se ističe iznimno brzim punjenjem od 100W, a podržava i 22,5W obrnuto žično punjenje, odnosno možete prilično brzo puniti i telefon ili neki drugi gadget. Standardni Pro model puni se nešto sporije (45W), ali razlika nije drastična, a također podržava 22,5W reverzibilno punjenje.

Kamera

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi već nekoliko generacija gura 200-megapikselne kamere, a ista filozofija nastavlja se i ovdje. Glavna kamera na oba modela snima detaljne fotografije u dobrim svjetlosnim uvjetima, s ugodnim bojama i dobrim dinamičkim rasponom te optičkom stabilizacijom. Digitalni zoom je upotrebljiv, a noćni način rada daje solidne rezultate, iako se i dalje vidi da je riječ o uređajima srednje klase. Iako straga imamo četiri prstena, samo su dva rezervirana za kameru. Uz glavni 200 MP senzor, tu je i 8 MP širokokutna kamera te u trećem LED bljeskalica.

Sustav kamera na Redmi Note 15 Pro i Pro+ modelima u velikoj je mjeri jednak. Glavna razlika nalazi se u prednjoj kameri, gdje Pro+ nudi višu rezoluciju (32 mpx) i nešto oštrije selfie fotografije. Razlika postoji, ali neće biti presudna za većinu korisnika koji povremeno koriste prednju kameru za video pozive ili društvene mreže. AI vam može pomoći u optimiziranju slike, a u galeriji možete dodatno urediti fotografije. Oba modela snimaju video na 4K najviše i to 30 fps.

Pogledajte niz fotografija s Redmi Notea 15 Pro Plus

Ovo su sve varijante Redmi Note 15 serije

REDMI Note 15 Pro+ 5G: Mocha Brown, Glacier Blue, Black; 12+512 GB – 549 eura

REDMI Note 15 Pro 5G: Titanium, Glacier Blue, Black; 8+256 GB – 399 eura, 8+512 GB – 449 eura

REDMI Note 15 Pro: Glacier Blue, crna; 8+256 GB – 349 eura

REDMI Note 15 5G: Glacier Blue, Mist Purple, crna; 8+256 GB – 329 eura

REDMI Note 15: Glacier Blue, Purple, Black; 8+256 GB – 279 eura

Kupnjom uređaja REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G ili REDMI Note 15 Pro 4G, uz poklon, korisnici dobivaju i dodatne pogodnosti: jednu besplatnu zamjenu zaslona unutar 12 mjeseci od kupnje, Google One s 100 GB pohrane besplatno tri mjeseca te YouTube Premium uslugu dva mjeseca besplatno.