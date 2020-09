Želite da za vaš proizvod čuju svi?

Korištenje novih tehnologija donijelo je mnoge promjene u poslovanju, ali i oglašavanju, koje je doživjelo pravu preobrazbu. Odmaknuli smo se od tradicionalnih oglašivačkih praksi – danas, digitalni marketing ono je što jamči tržišnu prepoznatljivost tvrtki, a potrošaču donosi sadržaj koji ima dodanu vrijednost

<p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Oglašivačka je industrija napretkom tehnologije i aktualizacijom novih, digitalnih medija, doživjela potpunu transformaciju. Tvrtke i proizvodi koji su se nekad isključivo oglašavali putem radija, televizije ili u tiskanim izdanjima danas imaju nove kanale koji pojednostavljuju poslovne procese, komunikaciju s klijentima i potrošačima te osiguravaju plasman na tržištu.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">U digitalnom dobu tanka je granica između razmjene informacija i umjetnosti digitalnog marketinga, u svim njegovim formama. Razni su modeli prema kojima današnja oglašivačka industrija generira promjene i nastoji zainteresirati potrošače za određeni tip usluga i proizvoda. </span></span></span>Eksplozija digitalnog marketinga dovela je porasta mogućnosti oglašavanja od kojih se kao jedan od najuspješnijih formata ističe <b>native</b>.</p><h2 style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="color: black;">Inovativni marketinški modeli za novo doba</span></h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black"><strong>Native marketing</strong> jedan je od inovativnih marketinških modela - obradom teme na novinarski način, donošenjem javnosti provjerenih informacija te suptilnom integracijom promovira se određeni brend, proizvod ili usluga. Produkcija native sadržaja nije jednostavna i zahtijeva balansiranje između drugih formi, od klasičnih novinarskih do PR-a. Native formati su razni, od članaka do videa, koji je izrazito popularan format jer danas je sve koncentrirano na vizualno, iako to nije jedini i isključivi razlog popularnosti videa – ljudima nedostaje slobodnog vremena, pa većinu sadržaja, oko 70 posto, konzumiraju putem svojih pametnih telefona, kad ulove koju slobodnu minutu u danu. Video se zbog toga pokazao kao vrlo praktična i funkcionalna forma, forma koja služi svojoj svrsi.</span></span></span></p><p>Jedan od možda ponajboljih primjera nativea jesu dvije <strong>kampanje </strong><a href="https://on.mktw.net/2QY5H2u" target="_blank">Netflixa</a>, koje zaista možemo promatrati kao dobru praksu kojoj bi trebali stremiti svi native studiji. U svrhu promidžbe serija u vlastitoj produkciji, na vodećim svjetskim portalima plasirali su nekoliko bogato opremljenih tekstova koji naizgled djeluju kao standardni novinarski članci, a zapravo je riječ o sjajnom primjeru nativea.</p><p>Tako je npr. velika tema o ženama u zatvorima objavljena u The New York Timesu zapravo posredno promovirala Netflixovu seriju <a href="https://nyti.ms/3lX19rl" target="_blank">„Orange Is the New Black“</a>, a članak u The Atlanticu posvećen značenju i fenomenu američkih prvih dama bio je objavljen u povodu nove sezone <a href="https://bit.ly/323jXgB" target="_blank">„Kuće od karata“</a> („House of Cards“). Netflix je zbog ove dvije kampanje zaista zaslužio ovacije jer su objavljeni članci dali neke nove informacije te su uputili na problematiku unutar zatvorskog sustava, u slučaju „Orange Is the New Black“, a suptilno promovirali Netflixova nova izdanja.</p><p>A kako inovirati kao Netlfix, saznajte na <a href="https://bit.ly/2Z2SB8j" target="_blank">Digital Takeoveru</a> od <strong>Marca Randolpha</strong>, suosnivača Netflixa.</p><h2>Kako uspješno ispričati svoju priču</h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Kod native oglašavanja odvija se kontinuirani razvojni proces. Naša sugovornica, kreativna direktorica, novinarka i urednica u najpoznatijim danskim novinama na temu financija B</span></span></span>ø<span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">rsen, <a href="https://bit.ly/3bt2zFm" target="_blank">Stine Bjerre Herdel</a>, posljednjih nekoliko godina isključivo se orijentirala na načine na koje tradicionalni mediji mogu iskoristiti svoje platforme i novinarske brendove za razvijanje poslovnih modela koji donose korist i njima, ali i njihovim klijentima. </span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">- Uvijek se pitam što bismo mogli još učiniti, a što je dio moje urođene znatiželje. Mislim da je to ključno u karijeri u medijima danas – ta želja za promjenom i uvođenjem nečeg novog.</span></span></span></p><p>Stine je u potpunosti svjesna da nije tolio bitno isticati jednu posebno uspješnu native kampanju nego je riječ o tome da je kvalitetan native sadržaj onaj koji može <b>ispričati sjajnu priču</b> koja će čitatelje natjerati na <b>osobni angažman</b>.</p><p>- Svaka kvalitetna native kampanja, svaki sadržaj tog tipa, za cilj ima utjecati na ustaljena promišljanja i ponašanja konzumenta te krajnjem korisniku donijeti dodanu vrijednost. Publiku može privući i dobro napisana priča o odabiru pravog šampona koja je objavljena na nekom beauty portalu, zato ne razbijam previše glavu kampanjama koje bi imale isključivo <i>wow efekt</i>.</p><h2 style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Zakoračimo u transformativnu budućnost</span></span></span></h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black"><a href="https://bit.ly/3504EXP">Razmjena informacija</a> i networking od neobične su važnosti u oglašivačkoj industriji, no ono na čemu treba raditi jest <b>razmjena stečenog znanja</b>. Sigurno je da zemlje Europe, uključujući Hrvatsku, moraju više timski raditi, pa čak i učiti od konkurencije. Danas je ključno da se velike medijske industrije međusobno ne percipiraju isključivo kao konkurencija nego da djeluju kao cjelina. Baš kao što i Stine naglašava, „dijeljenje znanja, iskustava i podataka o poslovnim modelima za koje je dokazano da polučuju uspjeh može nam samo biti od koristi“ i pomoći stvoriti inteligentne modele oglašavanja u budućnosti te uspostaviti modele pretplate kojima će biti zadovoljni i pružatelji usluga, ali i konzumenti.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:black">Zbog toga je jasno da je native oglašavanje budućnost na kojoj će se graditi novi modeli unutar industrije, a uspjeh svih budućih kampanja i razvoja uvelike ovisi o suradnji stručnjaka, diskusijama i brainstormingu, kao presudnim faktorima svijetle budućnosti oglašivačke industrije. </span></span></span></p><h2 style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:#212121">Preuzmite besplatnu ulaznicu</span></span></span></h2><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:#212121">Zbog <strong>epidemiološke situacije</strong> i brige za zdravlje svih sudionika, ovaj veliki događaj odvijat će se online, a za sve naše čitatelje smo osigurali<strong> besplatne ulaznice</strong> koje možete preuzeti na <a href="https://bit.ly/2Z2SB8j" target="_blank">Digital Takeover stranici</a> ili putem <a href="https://bit.ly/3504EXP" target="_blank">Entrio sustava</a>.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:#212121">U <strong>pet dana summita</strong> donosimo vam preko 24 sata programa u kojem sudjeluju stručnjaci i inovatori iz svijeta biznisa, marketinga, inovacija, blockchain tehnologije, fintecha, retaila, medicine, medija i drugih industrija.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:#212121">Svi koji preuzmu ulaznicu moći će svaki dan uživati u<strong> live streamu</strong>, a dodatno je <strong>Digital Takeover 2020</strong> upotpunjen i <strong>bogatom videotekom</strong> gdje se na zahtjev može pogledati dopunski sadržaj programa summita.</span></span></span></p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:#212121">Preuzmite svoju <a href="https://bit.ly/2Z2SB8j" target="_blank">besplatnu ulaznicu</a>!</span></span></span></p>