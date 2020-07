Žene mogu sve što i muškarci, kažu Tea i Sonja, pobjednice natječaja o ravnopravnosti

Fotografija je učenicama Gospodarske škole u Varaždinu donijela pobjedu na kreativnom natječaju u organizaciji Instituta Zaposlena mama. Sudjelovati znači suočiti se s temom, kaže njihova mentorica Mia Klarić

<p><strong>"Trebaju nam neki jaki muškarci za nositi klupe...</strong> pa i žene ih mogu nositi“, riječi su koje su srednjoškolke iz Varaždina <strong>Teu Štrigu i Sonju Bosilj</strong> inspirirale da se prijave na kreativni natječaj "Mi možemo jednako". Tea i Sonja s tom idejom i fotografijom na kojoj je s njima radio i kolega Patrik Vragović na kraju odnijele i pobjedu. Tema natječaja bila je rodna ravnopravnost.</p><p><strong>Tea (na slici gore) i Sonja učenice su trećeg razreda</strong> Gospodarske škole Varaždin, a nositelj projekta je Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama, sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje s nekoliko partnera. Natječaj kao jedna od aktivnosti projekta u organizaciji Hrvatske zajednice županija završio je sredinom veljače, a glavna je nagrada za najbolju fotografiju u kategoriji srednjih škola dodijeljena nedavno.</p><h2>'Razrednica bila uvjerena da ćemo pobijediti'</h2><p><strong>Uz Teu kao nositeljicu projekta i Sonju sudjelovao je i Patrik Vragović,</strong> kojeg djevojke opisuju kao "kreativnu osobu s okom za detalje“. Tea naglašava kako su podjednako radili na ideji koja im se nametnula u dugotrajnim razgovorima.</p><p>- Baš smo zapele za temu i samo je došlo - smije se Tea, a oduševljenje ne krije ni razrednica.</p><p>- Sudjelovati ne znači samo napraviti fotku, to znači suočiti se s temom i raspravljati kako ona utječe na nas i mislim da su to stvarno super odradili - kaže profesorica Mia Klarić, ujedno i mentorica ovog trojca. </p><p>- Fotografija je morala govoriti sama za sebe, bez dodatnih pitanja, s jasnom i kratkom porukom – baš kao u marketingu - kaže Sonja.</p><p><strong>- Poanta je bila da se ne vide lica, ali da se vidi tko je tko - naglašava Tea, aludirajući na glavnu poruku fotografije u kojoj svaka osoba, bez obzira na rod i spol, može raditi posao u kojem je dobra. Premda se nisu susrele s osobnom diskriminacijom, smatraju kako je najviše primjećuju na društvenim mrežama i u svakodnevnim "sitnicama“.</strong></p><p>Uz brojne projekte u kojima su već sudjelovale, djevojke ističu pozitivna iskustva u vezi protekle online nastave, a za maturu će vjerojatno uz one u školi pohađati i dodatne pripreme. Njihova ambicioznost ne prestaje jer planiraju studirati u inozemstvu, a kao najveći argument tome navode intenzivnu praktičnu nastavu u sklopu studija. Najviše ih zanimaju jezici, a kao alternativu navode turizam, dok Sonja razmišlja i o marketingu.</p>