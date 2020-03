Ženeva 2020: Najveće zvijezde salona kojeg je uništila korona

Zbog straha od korona virusa jubilarni 90. salon automobila u Ženevi je otkazan. No to ne znači da zbog nismo dobili nove automobilske zvijezde. S obzirom na to da je salon otkazan samo tri dana prije otvaranja svi proizvođači već su imali spremne automobile koje su namjeravali premijerno prikazati u Ženevi. Stoga je prošlog utorka organiziran pomalo bizarni novinarski dan “u Ženevi”. Na internetskoj stranici salona moglo se pratiti press konferencije proizvođača koje su bile virtualne ili su održane na lokacijama izvan Ženeve , bez publike. Sve to donijelo nam je desetke zanimljivih noviteta.

Audi je tako predstavio četvrtu generaciju A3 koja je poput Golfa osmice digitalizirana, štedljivija i puna naprednih tehnoloških rješenja.

Mercedes je predstavio obnovljenu E-klasu koja je toliko promijenjena da izgleda kao potpuno novi auto. Dobila je potpuno novi prednji i stražnji dio, pa posebice straga više uopće ne nalikuje na prethodnika. U unutrašnjosti su novi upravljač, infotainment i instrumenti. Što se tehnologije tiče tu su brojni novi sustavi za pomoć u vožnji, MBUX sustav... Ponuda motora je potpuno elektrificirana pa se nudi čak sedam plug in hibridnih varijanti snage 156 do 367 KS.

DS9 je prva luksuzna limuzina iz Francuske nakon dugog vremena. Ovaj 4,9 metara dugačak automobil je konkurent Mercedesu i i drugim autima premium brendova.

Volkswagen je blago zamaskiranim prototipom najavio ID.4, njihov prvi potpuno električni SUV. Auto će imati doseg do 500 km.

Dacia je predstavila svoj prvi električni automobil Spring. Ima doseg 200 km. Za sada je koncept no iduće godine dolazi i serijska verzija.

Švedski Koenigsegg oduševio je s Gemerom koja ima tri cilindra (snaga tog benzinskog motora je 600 KS!), tri dodatna električna motora i ukupno 1700 KS. Povrh toga ovaj supersportski auto ima i četiri sjedala.

Foto: Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Absolut ima 1600 KS i poboljšanu aerodinamiku u odnosu na klasični Jesko. Zbog toga šveđani smatraju da bi mogao postati najbrži cestovni automobil na svijetu i probiti granicu od 500 km/h!

Foto: Nick Dimbleby

Mnogo pažnje privukao je i Morgan koji je predstavio novi Plus Four koji izgleda kao iz polovice prošlog stoljeća, a ima modernu BMW-ovu tehnologiju i dvolitreni turbomotor snage 258 KS.

Fiat je predstavio treću generaciju omiljenog 500. Novi Cinquecento dolazi samo kao električni auto sa 118 KS, ubrzanjem do 100 km/h za 9 sekundi i dosegom 320 km. Najavljena cijena u Njemačkoj za bogato opremljeni model Prima je čak 37.900 eura. Stari 500 s benzinskim motorima i dalje ostaje u ponudi.



Mnogi tvrde da je Formentor prva prava Cupra jer auto nije prerada Seata već potpuno novi model. Pod poklopcem motora je poznata tehnologija, plug-in hibridni sustav s 245 KS iz Golfa.

Hyundai Prophecy izgleda kao atraktivni križanac Tesle i Porschea, a zapravo je koncept autonomnog električnog auta koji u unutrašnjosti nema čak ni volan. Vjerojatno je najava novog dizajnerskog smjera za Hyundai.

Jedina manifestacija koja se dogodila na salonu u Ženevi (iako bez publike) je bilo proglašenje europskog automobila godine, Car of the year. Titulu je uvjerljivo osvojio Peugeot 208 ispred Tesle Model 3 i Porschea Taycana. Na četvrtom je mjestu Ford Puma, peta Toyota Corolla, a šesti BMW serije 1.