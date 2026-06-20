Živcira vas Epicova spora aplikacija? Stiže puno brži launcher s novim opcijama

Nakon godina pritužbi korisnika na sporost, nestabilnost i nedostatak osnovnih funkcija, Epic Games je konačno odlučio poslušati kritike i najavio je potpunu rekonstrukciju svog pokretača za igre. Nova verzija, interno nazvana "Launcher V2", obećava drastična poboljšanja u brzini i donosi niz dugo očekivanih značajki. Ovaj potez predstavlja najznačajniju promjenu za Epic Games Store od njegovog lansiranja u prosincu 2018. godine i jasan je pokazatelj namjere da se tvrtka ravnopravnije natječe s dugogodišnjim vladarom PC tržišta, Valveovim Steamom.

Odgovor na dugogodišnje kritike korisnika

Frustracije igrača zbog sporog i nezgrapnog sučelja Epic Games Launchera postale su gotovo opće mjesto u svijetu PC gaminga, često zasjenjujući inače popularnu ponudu besplatnih tjednih igara. Da problem nije samo percepcija zajednice, potvrdio je i potpredsjednik Epic Games Storea, Steven Allison, koji je ranije ove godine za Eurogamer bez uvijanja priznao da je trenutni pokretač "grozan". Tvrtka je na nedavnom Unreal Festu otvoreno priznala da su "svaki developer u ovoj sobi i svaki naš igrač iskusili izazove", jasno dajući do znanja da su svjesni dubine problema. Mnogi su igrači čak pronalazili alternativne načine za pristup svojim igrama preuzetim s Epica, koristeći druge platforme poput Steama samo kako bi izbjegli probleme s originalnim launcherom.

Kao konkretan odgovor na te probleme, Epic je predstavio ambiciozne planove za "rekonstrukciju iz temelja". Glavni fokus stavljen je na brzinu, koja je i bila najveća boljka. Prema najavama, Launcher V2 trebao bi se pokretati pet puta brže iz takozvanog hladnog starta, dok će se iz sistemske trake (system tray) vraćati čak 6,5 puta brže, što bi trebalo eliminirati dugo čekanje pri svakom pokretanju. Cjelokupni plan uvođenja noviteta odvijat će se postupno unutar 12-mjesečnog razdoblja. Prva faza, koja je već u tijeku, uključuje privatnu beta verziju novog pokretača i restrukturiranje pozadinske arhitekture, nakon čega slijedi javno izdanje. Iako točni datumi još nisu objavljeni, Epic je još u veljači dao naslutiti da se prva poboljšanja mogu očekivati "ovog ljeta".

Nove značajke za modernije i socijalno iskustvo

Poboljšanje brzine samo je dio priče. Epic planira uvesti i cijeli niz funkcionalnosti koje su postale standard na drugim platformama, a koje su na Epic Games Storeu dosad bolno nedostajale. Cilj je obogatiti korisničko iskustvo i stvoriti platformu koja može zadržati korisnike i nakon što preuzmu svoje besplatne igre, potičući ih da na njoj provode više vremena.

Među najavljenim prioritetima su bilješke o zakrpama (patch notes) vidljive unutar same trgovine, što će igračima omogućiti da jednostavno prate sve novosti i promjene u svojim omiljenim naslovima. Uvode se i recenzije igrača, što je ključan element za izgradnju povjerenja i zajednice, te omogućuje korisnicima donošenje informiranijih odluka o kupnji. Korisničko sučelje također će doživjeti promjene, s personaliziranom početnom stranicom i kategorijama za brzi pristup koje bi trebale znatno olakšati snalaženje i otkrivanje novog sadržaja. Uz to, najavljena je i univerzalna podrška za kontrolere, što će poboljšati iskustvo igranja za one koji preferiraju gamepad.

Strateški zaokret i tehnička pozadina

Ova velika nadogradnja predstavlja izravan napor Epic Gamesa da se ozbiljnije natječe s Valveovim Steamom. Iako je Epic s besplatnim igrama i ekskluzivama privukao ogroman broj korisnika, dosegnuvši 78 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika na računalima, kvaliteta same platforme često je zaostajala, što je odbijalo dio igrača.

Jedan od ključnih tehničkih detalja, koji objašnjava mnoge dosadašnje probleme, jest da se novi pokretač više neće temeljiti na Unreal Engineu. Upravo je ta softverska podloga, iako moćna za izradu igara, vjerojatno bila jedan od glavnih uzroka loših performansi i prekomjernog korištenja resursa sustava za aplikaciju koja bi trebala biti tek pokretač. Uz tehnička poboljšanja, planirane su i brojne socijalne značajke koje su ključne za uspjeh Steama. To uključuje uvođenje korisničkih profila s avatarima, privatnih poruka te glasovnog chata neovisnog o igrama, što bi trebalo potaknuti interakciju među igračima.

*uz korištenje AI-ja