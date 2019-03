Živimo u svijetu u kojem se sve može falsificirati ili kopirati

Jedan od najutjecajnijih svjetskih mislilaca današnjice i autor svjetskog bestsellera "Funky Business", Kjell A. Nordstrom, ususret konferenciji Digital Takeover na svoj osebujan način s nama je porazgovarao o svojoj bogatoj karijeri, naveo što ga može inspirirati, dao je nekoliko savjeta tvrtkama o odnosu prema klijentima ali i govorio o izazovima današnjeg svijeta. Nordstrom je jedan od govornika na Digital Takeoveru, a u svom će predavanju govoriti o životnom ciklusu kompanija koje se pokreću i propadaju u neprekidnoj interakciji s trenutnim okruženjem.

Nedavno je izašla nova knjiga "Urban Express" u kojoj ste suautor. O čemu ona govori? Što biste izdvojili kao ultimativni dio knjige?

Knjiga se bavi činjenicom da fizička sredstva imaju postupno sve manju ulogu u uspjehu tvrtki. Podnaslov je knjige "Talent Makes Capital Dance" (Kapital pleše samo s darovitima). Upravo je taj proces na djelu otkad je rođen internet.

U literaturi i predavanjima spominjete inovacije kao jedan od preduvjeta za tržišnu konkurentnost kompanije. Koje točno inovacije smatrate ključnima za uspjeh tvrtke?

Postoje tri vrste inovacija: kada riješiš problem korisnika bolje nego itko drugi, na primjer iPhone 2008 ili Google 2017, kada riješiš problem korisnika na troškovno učinkovitiji način nego itko drugi. Inovacije u smislu troškovne učinkovitosti. Ovdje u Europi primjer bi danas mogao biti Ryanair. Treća vrsta je kada si genij i riješiš problem korisnika na bolji i jeftiniji način. Moglo bi se reći da je u nekom smislu švedska IKEA primjer takve radikalne i esencijalne inovacije.

Upravljanje talentima u tvrtkama iznimno je važan segment poslovanja kompanije. Što po vama lider jedne tvrtke mora imati i znati da bi prepoznao intelektualni kapital i koje alate treba primijeniti da bi u isto vrijeme oni bili zadovoljni zaposlenici, a tvrtka dobivala njihov maksimum potencijala?

Zvijezde privlače zvijezde! Ovdje je ključno stvoriti takvu kulturu i životni stil kakav ljudima omogućuje da budu ono što jesu unutar strogog okvira kulture tvrtke. To ne znači da bi ljudi trebali biti jednaki, trebaju imati zajedničku samo jednu, dvije ili tri ključne točke da bi mogli dobro funkcionirati zajedno. U svim su drugim pogledima različiti. U slučaju IKEA-e na primjer, ključan je aspekt osjetljivost potrošača na cijene. Ljudi su u svim drugim pogledima različiti.

Imate bogatu i kompleksnu karijeru. Kad pogledate unatrag, koji je posao ili projekt za vas profesionalno bio apsolutno najveći izazov?

Dijeliti pozornicu s nekima od najpoznatijih i najelokventnijih ljudi na svijetu kao što su Bill Clinton, Richard Branson, general Schwarzkopf, Mihail Gorbačov itd. Bilo je ponekad izazovno ali i jako zabavno. Barem poslije službenog protokola.

Koji je vaš generalni savjet tvrtkama? Nabrojite pet najvažnijih smjernica kako bi se one trebale odnositi prema svojim kupcima i korisnicima.

Usmjeriti se na vrlo dobro određenu skupinu potrošača, definirati problem koji ćeš rješavati, slijediti te potrošače po cijelom svijetu, ostati usredotočen, diversifikacija je primamljiva, posebno ako si uspješan i izgraditi klan, nešto jače od kulture.

Za vizionara poput Vas važno je stimulativno okruženje. Kako izgledaju vaši trenuci inspiracije?

Svako minimalističko okruženje za mene je inspirativno, bilo da ga je stvorio čovjek bilo priroda. Islandski otok, norveška obala, CKR-ova arhitektura.

Na konferenciji Digital Takeover govorit ćete o izazovima današnjeg svijeta koji su izazvani digitalizacijom, ali i o potrebi usvajanja novog seta analitičkih vještina. Možete li navesti koje vještine su ključne danas, a postat će još važnije u budućnosti?

Očigledno je da će strojevi/algoritmi preuzeti sve što je predefinirano i standardizirano. Ostaje nam izazov rješavanja nestandardiziranih problema. To se u računalnom svijetu katkad naziva „općom inteligencijom”.

Knjigama dajete neuobičajena imena. "Funky Business", "Karaoke Kapitalizam", "Urban Express". Objasnite nam kako ste došli na ideju za te naslove.

Pa, s vremenom naučiš da su izgled i naslov knjige ono što potiče prodaju. Sadržaj je na trećem mjestu. Htjeli smo da naslovi budu lako pamtljivi, dopadljivi i da u nekom pogledu sažimaju naš rad u samo dvije-tri riječi.

U karijeri ste kao savjetnik radili za mnoge multinacionalne kompanije, svojedobno i za britansku vladu. Koliko vam je taj posao bio izazovan i s kojim problemima u poslovanju tvrtki ste se najčešće susretali? Jesu li uvijek uvažavali vaše sugestije?

Na listi klijenata stvarno je mnogo i vlada i multinacionalnih kompanija! Naravno, svaki je zadatak drukčiji i izazovan, barem na prvi pogled, no obično se nakon nekog vremena provedenog s klijentom može prepoznati i klasificirati problem. Većinu klijenata muče ista pitanja i problemi. Kao i ljudska bića, svi smo mi različiti, ali život većini nosi iste probleme. U slučaju tvrtki, kako tu možemo dati maha inovacijama? Koja je vrsta organizacije najbolja? Na koje se područje trebamo usmjeriti? Općenito govoreći svi moji klijenti slijede moje preporuke.

Smatraju vas jednim od najvećih poslovnih gurua u svijetu zbog čega ste tijekom posljednjih 20 godina držali predavanja širom svijeta. Koje zemlje biste izdvojili kao najpoticajnije za stvaranje biznisa i zašto?

Teško pitanje. Kada je riječ o inovacijama usmjerenima na dobrobit i način života, to su vjerojatno nordijske zemlje. Kada je riječ o tvrdokornom internetskom tipu inovacija, to je uvijek bio i dalje je klaster Silicijske doline. U inventivnosti i rješavanju problema korisnika neupitno predvodi Njemačka.

Profesor ste na Stockholm School of Economics, predajete prestižni program za visoki menadžment. Što iz vašeg iskustva generalno nedostaje liderima i čemu ih vi učite?

Da, još uvijek predajem na nekim programima visokog menadžmenta, iako trenutačno nisam zaposlen na Stockholm School of Economics. Čini se da su danas ključne dvije stvari: pružiti polaznicima pregled današnjeg svijeta, odakle dolazimo, u kojem smjeru idemo i koji je odgovor na to relevantan za tvrtku. Obično se to svodi na pitanje tko smo mi i što ćemo učiniti za svoje klijente u ovom novom svjetskom poretku.

Emocije su jedan od ključnih faktora koje pokreću čovjeka, ali i ekonomiju. Možete li navesti primjer tvrtke koja je uz pomoć emocija uspjela pridobiti naklonost svojih korisnika?

Jako je mnogo primjera. Apple i ljepota njegovih proizvoda i pakiranja, Mini – automobil – i privlačnost izgleda, oblika i performansi tog malenog auta, Alessi, talijanski proizvođač kuhinjskih predmeta i Muji, nebrendirani proizvodi iz Japana.

Koji su po vama najveći izazovi, a koje prilike s kojima će se sadašnja poduzeća susretati u sljedećih 5 godina?

Najveći će izazovi biti: Što ćemo učiniti za svoje klijente u ovom novom svijetu? Što nas čini jedinstvenima? Što ćemo raditi interno, a što ćemo kupovati od nekog drugog? Stvoriti okruženje u kojem čovjek i stroj mogu raditi jedan drugom uz bok. Smjer rasta u manje globalnom svijetu.

Mnoge se organizacije susreću s otporom i nepovjerenjem u brend jer je on izvor povjerenja i o tome ovisi hoće li kupac nešto kupiti. Na koji je način moguće stvoriti odnos u kojem korisnici vjeruju brendu i je li autentičnost za brend jednako važna kao i jedinstvenost?

Autentičnost je danas važnija nego što je ikad bila. Živimo u svijetu u kojem se gotovo sve može kopirati, mijenjati ili falsificirati. To podrazumijeva da originalnost i autentičnost postaju oskudan resurs za koji su mnogi od nas spremni platiti.

Nabrojite svojih pet omiljenih stvari: dizajnera, glazbenika, knjigu, jelo i životni uzor.

Dizajner: Philippe Starck

Knjiga: "Sapiens" autora Yuvala Hararija

Jelo: gotovo bilo koja japanska hrana, ako nije dostupna, može i talijanska

Životni uzor: Richard Branson

Konferencija Digital Takeover održava se 12. ožujka u Cinestaru Branimir Centra Zagreb. Ekskluzivni edukacijski partner konferencije je IEDC-Poslovna škola Bled. Sve novosti vezane uz konferenciju pratite na službenoj stranici i Facebooku.

Tema: Digital Takeover