'Rekli smo da ne znamo hoće li doći do razorne erupcije Katle'

Velik broj britanskih i svjetskih medija prenio je ovog vikenda vijest u kojoj se navodilo da se svakog trena očekuje snažna erupcija islandskog vulkana Katla, no sada su se javili i vulkanolozi koji su takve navode nazvali preuranjenim i pretjeranim te plašenjem ljudi.

Britanski Sunday Times prvi je objavio tekst u kojem su se fokusirali na mjerenja zraka koja su obavili britanski i islandski znanstvenici oko Katle - velikog vulkana na jugu Islanda. Naveli su da mjerenja pokazuju "visoke" razine CO2 i da bi erupcija mogla uslijediti svakog trena.

Naming and shaming this scaremongering article. I said explicitly that we are in no position to say whether or not #Katla #volcano is ready to erupt; and that air traffic disruption in case of an #eruption is unlikely to be as serious as in 2010. You are lying to your readers https://t.co/zyE5hFQQDb