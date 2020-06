Pitanje zbunilo maturante: Lektor objašnjava zašto se ispravno piše ekosavjetnik

Dva pitanja s testa A razine hrvatskog jezika s ovogodišnje državne mature i dalje su u središtu rasprave maturanata, ali i njihovih roditelja, nastavnika, kvizaša... Ludizam, slažu se svi, nije trebao biti na testu

<p><strong>"Koja je riječ točno napisana:</strong> eko savjetnik, ekosavjetnik, eko - savjetnik, eko-savjetnik"</p><p>To je pitanje zbunilo, čini se, najviše maturanata koji su u ponedjeljak izašli na A razinu ispita hrvatskog jezika državne mature. </p><p>- O tome smo definitivno najviše raspravljali poslije na kavi - kaže nam maturantica IV. gimnazije. Naizgled jednostavno pitanje zbunilo je srednjoškolce, ali, kako se kasnije ispostavilo i mnoge odrasle, a koji je točan odgovor na to pitanje i zašto, pitali smo lektora 24sata <strong>Krešimira Dominkovića</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak daje odgovore na sporna pitanja s mature</p><p>Dakle, ispravan odgovor je <strong>EKOSAVJETNIK.</strong> Jednako će se koristiti i riječ <em>ekosustav</em>, <em>ekoprivreda</em>, ali i <em>videoigre</em> itd. </p><h2>'Ludizam nije trebao biti u ispitu'</h2><p><strong>Drugo pitanje koje je izazvalo pomutnju</strong> bilo je o ludizmu, književnom stilskom sredstvu koje je u našoj suvremenoj književnosti posebno koristio Ivan Slamnig. Trebalo je odrediti u kojim se ponuđenim stihovima koristi ludizam. Radi se o tehnici poigravanja riječima, stilskim figurama, oblicima pjesama, a ludizam je često pitanje u ispitima državne mature.</p><p><strong>Prema Hrvatskom leksikonu, ludizam (lat. ludere: igrati se) je "scenska razigranost, sklonost improvizaciji i ekstemporaciji."</strong></p><p>- Nikad nisam čula za taj izraz - kazala nam je maturantica zagrebačke jezične gimnazije, ali i druge njezine kolegice i kolege. </p><p>Kako nam kaže <strong>Henrieta Barbarić</strong>, nastavnica hrvatskog jezika u zagrebačkoj Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, ludizam se uči u dijelu gradiva o suvremenoj hrvatskoj književnosti u četvrtom razredu. A upravo taj dio gradiva odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja izbačen je s ovogodišnje mature! Kako nam kažu i drugi nastavnici koji su pripremali učenike, i sami su smatrali kako ludizma ove godine neće biti.</p><p>Neke njezine kolegice i kolege s tim se ne slažu. Kako nam je pojasnila nastavnica hrvatskog jezika iz Rijeke, oko ludizma nije smjelo biti toliko zabune. To je stilska figura o kojoj se govori već u prvom razredu srednje škole, te nije smjela biti toliko nepoznata maturantima, posebno ne na<strong> A razini hrvatskog jezika</strong>.</p><h2>Gljive, kokoši i planinari</h2><p>Maturante je nasmijalo i pitanje iz područja o razumijevanju čitanja. Deset polaznih tekstova je imalo po tri pitanja, a svako pitanje nosilo je tri boda. </p><p>- Među tekstovima se zatekao i <strong>vodič za planinarski dom</strong>, a jedno od pitanja je bilo 'kakvih vrsta planinara ima' - smiju se maturanti, a svoje impresije državnom maturom izrazili su urnebesnim memeovima na društvenim mrežama.</p><p>Zbunjeni su ostali i maturanti na B razini. Među tekstovima o razumijevanju čitanja našli su se i oni o - kokoškama i gljivama! Morali su odgovoriti zašto kokoši ne mogu letjeti i što je ugrozilo njihov razvoj, te što sprječava rast gljiva, prenosi <a href="https://www.srednja.hr/matura/gljive-kokosi-nasmijale-maturante-b-razini-hrvatskog-nisam-jos-vidjela-polazne-tekstove-iz-prirode-drustva/">portal srednja.hr</a>.</p><h2>'Uzeli su nam 10 minuta!'</h2><p>A kako saznajemo od maturanata <strong>u nekim zagrebačkim gimnazijama</strong>, ispit im je zbog detaljnih uputa o pisanju testa započeo u 9.10, a ne u 9 sati, kako je bilo zakazano. No ispit im nije bio produljen za tih 10 minuta. Kako nam kažu, toliko im je taman nedostajalo da koncentrirano prepišu rješenja u test koji ide na ocjenjivanje. </p><p>- U 33. zadatku iz dijela ispita iz Hrvatskog jezika Književnost i jezik na višoj razini, ispituje se ishod razumjeti književnoteorijska obilježja književnih tekstova, a jezični ludizam je jedan od književnoteorijskih pojmova s kojim se učenici upoznaju tijekom cijeloga srednjoškolskoga obrazovanja. Zadatak neće biti poništen, a jedan bod dodijelit će se svima koji su točno riješili zadatak - odgovorili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje za <a href="https://www.srednja.hr/matura/pitanje-ludizmu-izazvalo-buru-nakon-ispita-iz-hrvatskog-ncvvo-nam-rekao-hoce-li-ga-ponistiti/">srednja.hr</a>.</p><p><strong>Malo više vremena,</strong> saznajemo, dobro bi došlo i maturantima koji su, njih oko 10.000, u utorak polagali B razinu hrvatskog jezika. Dva sata bi, kažu nam, bilo idealno. </p><p>U svakom slučaju, NCVVO u srijedu objavljuje odgovore na pitanja s A razine hrvatskog jezika. Isti dan maturanti pišu esej, a već se počelo nagađati da će ih dočekati <strong>Krležini Glembajevi</strong>.</p>