Zračenje mobilnih uređaja moglo bi štetiti insektima?

Uz negativan utjecaj pesticida i gubitak staništa, povećana izloženost elektromagnetskom zračenju "vjerojatno ima negativan utjecaj na svijet insekata", pokazuju rezultati studije predstavljene u Stuttgartu

<p>Zračenje mobilnih telefona moglo bi pridonijeti naglom smanjenju populacije insekata uočeno posljednjih godina u većini europskih država, pokazala je opsežna studija Njemačke udruge za zaštitu prirode i biološku raznolikost (NABU).</p><p>Uz negativan utjecaj pesticida i gubitak staništa, povećana izloženost elektromagnetskom zračenju "vjerojatno ima negativan utjecaj na svijet insekata", pokazuju rezultati studije predstavljeni prošli tjedan u Stuttgartu. Studija još nije prošla recenziju ostalih neovisnih znanstvenika.</p><p>Analizu 190 znanstvenih istraživanja su, zajedno s NABU-om provele i dvije nevladine organizacije, jedna iz Njemačke i druga iz Luksemburga.</p><p>Studija se poziva na rezultate 83-ju znanstvenih studija, od kojih su 72 pokazale negativan učinak zračenja na pčele, ose i muhe.</p><p>Spomenuti negativni učinci kreću se od smanjene sposobnosti letenja i navigacije zbog poremećaja magnetskih polja do oštećenja genetskog materijala i ličinki.</p><p>Konkretno, zračenje mobilnih telefona i bežičnih internetskih mreža otvara kalcijeve kanale u određenim stanicama, što znači da one pritom apsorbiraju više kalcijevih iona.</p><p>To u insekata može izazvati biokemijsku reakciju koja remeti njihov cirkadijski ritam i negativno utječe na njihov imunosni sustav.</p><p>- Studija ukazuje na to da bismo, analizirajući dramatično smanjenje broja insekata, morali razmisliti o svim mogućim uzrocima - smatra <strong>Johannes Enssle</strong>, šef NABU-a čije je sjedište u Baden-Wuerttembergu.</p><p>Ističe da je svjestan osjetljivosti teme koja se odnosi na naše svakodnevne navike te da zna kako iza tehnologije mobilnih komunikacija stoje snažni ekonomski interesi.</p><p>Peter Hensinger iz njemačke organizacije za zaštitu potrošača Diagnose Funk smatra da treba posvetiti veću pozornost mogućim negativnim učincima zračenja na životinje i ljude, posebno s obzirom na uvođenje tehnologije pete generacije, 5G tehnologije. </p><p>Očekuje se da će mreže opremljene novom tehnologijom nuditi i stotinu puta veću brzinu od postojećih 4G mreža. To je saznanje rezultiralo burnim reakcijama i protivljenjem aktivista angažiranih u ekološkim kampanjama koji smatraju da se mogu očekivati posljedice na zdravlje ljudi i negativan utjecaj na okoliš.</p>