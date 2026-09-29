Zuckerberg u ofenzivi: Meta kreće u agresivnu prodaju AI-ja da opravda golema ulaganja

Sudeći po njihovom najnovijem potezu, Meta više ne želi da se njezino poslovanje oslanja isključivo na oglašavanje. Tvrtka službeno pokreće novi poslovni pothvat usmjeren na prodaju svojih proizvoda i usluga umjetne inteligencije drugim tvrtkama.

Mark Zuckerberg najavio je ovaj strateški zaokret, ističući kako prodaja poslovnih usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji predstavlja ključan korak za budućnost tvrtke. Kako bi vodio ove napore, Zuckerberg je imenovao Chirantana CJ Desaija kao novog glavnog direktora za poslovne platforme. Desai je prethodno vodio poznatu tvrtku za baze podataka MongoDB. Zanimljivo je da su dionice MongoDB-a oštro pale neposredno nakon objave o njegovom odlasku u Metu.

Ovaj potez tehnološkog diva dolazi nakon višemjesečnog postavljanja temelja kroz niz novih alata. To uključuje razne poslovne agente i platformu za kodiranje. Također kruže glasine da Meta razmišlja o iznajmljivanju dijela svoje ogromne infrastrukture podatkovnih centara drugim tvrtkama, iako još nije objavila konkretne planove za takav pothvat.

​- Prodaja poslovnih usluga fokusiranih na umjetnu inteligenciju predstavlja sljedeći veliki stup našeg poslovanja - napisao je Zuckerberg u svojoj objavi na Facebooku.

Platforma za rast poduzeća

Početna ponuda pod nazivom Meta Enterprise Platform uključivat će niz alata osmišljenih kako bi pomogli tvrtkama u automatizaciji raznih zadataka. Glavni cilj je poboljšanje interakcije s klijentima i optimizacija poslovnih procesa. Među tim alatima nalaze se Muse agent, Meta Business Agent, Muse API te Muse Code. Tvrtka već godinama blisko surađuje s brojnim poduzećima, što joj daje određenu prednost u razumijevanju njihovih specifičnih potreba na tržištu.

​- Meta Enterprise Platform koristit će naše prednosti koje ima malo drugih tvrtki. To su napredni modeli, vodeći agenti, infrastruktura velikih razmjera i godine bliske suradnje s mnogim tvrtkama - pojasnio je Zuckerberg.

​- U početku ćemo se usredotočiti na donošenje našeg potpunog tehnološkog skupa tvrtkama i programerima kako bismo im pomogli u rastu - dodao je izvršni direktor Mete.

Pokušaj unovčavanja povijesnih ulaganja

Pokretanje novog poslovnog odjela moglo bi pomoći Meti da unovči svoja nevjerojatno velika ulaganja u tehnologiju. Zuckerberg je ranije izjavio kako očekuje da će tvrtka potrošiti 600 milijardi USD na umjetnu inteligenciju u sljedeće dvije godine. Velik dio tog novca ići će na financiranje izgradnje novih podatkovnih centara diljem svijeta. Stručnjaci procjenjuju da bi samo kapitalni izdaci tvrtke za ovu godinu mogli doseći ogromnih 145 milijardi USD.

Takva razina potrošnje izazvala je brojna pitanja o tome kako Meta planira zaraditi novac od svog novog poslovnog smjera. Tvrtka je nedavno počela nuditi pretplate na umjetnu inteligenciju usmjerene na potrošače i vlasnike malih tvrtki. Ipak, tek treba dokazati da su korisnici društvenih mreža poput Facebooka i Instagrama spremni masovno plaćati takve usluge. S druge strane, namjenski poslovni odjel usmjeren na velike tvrtke mogao bi biti znatno unosniji i dugoročno isplativiji.

Zaoštravanje konkurencije na tržištu

Reakcije na ovu najavu bile su trenutačne na financijskim tržištima. Dionice etabliranih softverskih tvrtki kao što su Salesforce, Microsoft, ServiceNow i Snowflake zabilježile su pad. To jasno ukazuje na zabrinutost ulagača zbog pojave novog moćnog konkurenta na tržištu poslovne umjetne inteligencije. Ovo specifično tržište doživljava eksponencijalni rast i donosi ogromne profite.

Ulazak Mete dodatno zaoštrava konkurenciju u sektoru kojim dominiraju tvrtke poput Microsofta, Googlea i Amazona. Navedene tvrtke već nude širok spektar rješenja za poslovne korisnike, od jednostavnih alata za automatizaciju do napredne analitike podataka. Procjene pokazuju da se očekuje rast vrijednosti globalnog tržišta na više od 70 milijardi USD do kraja desetljeća, uz godišnju stopu rasta od gotovo 20 posto.

Stručnjaci ističu da, iako Meta posjeduje napredne modele i ogromnu infrastrukturu, čeka je izuzetno težak zadatak. Tvrtka će morati pridobiti povjerenje poslovnih korisnika koji traže stabilnost. Meta ima povijest gašenja poslovno usmjerenih projekata, poput platforme za internu komunikaciju Workplace. Zbog takvih poteza u prošlosti, mnoge tvrtke mogle bi dvaput razmisliti prije nego što se u potpunosti oslone na Metine nove usluge. Pitanja privatnosti i sigurnosti osjetljivih podataka također će igrati ključnu ulogu u privlačenju velikih korporativnih klijenata.

*uz korištenje AI-ja