Velika vijest za vozače Tesle: Hrvatska odobrila njihov sustav za samostalnu vožnju

Državni zavod za mjeriteljstvo je izvijestio u utorak da je prihvatio privremeno EU homologacijsko odobrenje za Teslin sustav potpuno samostalne vožnje s nadzorom i dopustio njegovu uporabu na teritoriju Republike Hrvatske. "Državni zavod za mjeriteljstvo, kao tijelo za homologaciju u Republici Hrvatskoj, ovime potvrđuje priznavanje privremenog EU homologacijskog odobrenja za sustav Tesla FSD (Supervised), koje je izdalo nizozemsko tijelo za homologaciju RDW 10. travnja 2026. na temelju EU uredbe 2018/858", piše u dopisu Zavoda tvrtki Tesla Hrvatska, a dostavljenom Hini.

Zavod ističe da je, pri donošenju odluke o prihvaćanju privremenog EU homologacijskog odobrenja, uzeo u obzir objašnjenja koja je pružio RDW u vezi s "kontinuiranim nadzorom odobrenja, praćenjem i izvješćivanjem tijekom uporabe te postupanjem s nalazima povezanima sa sigurnošću, a koji bi mogli utjecati na izuzeća dodijeljena na temelju europske uredbe".

Tesla je o odobrenju izvijestila danas na društvenoj platformi X, čime se, nakon Nizozemske, Hrvatska našla u skupini još sedam država Europske unije (EU) koje su odobrile sustav.

"Tesla upotrebljava ogromnu količinu anonimiziranih podataka o vožnji iz stvarnog svijeta kako bi trenirala značajku potpuno samostalne vožnje (s nadzorom) da pravilno reagira u najstresnijim svakodnevnim situacijama, a istovremeno osigurala da ceste budu sigurnije za vas i za druge sudionike u prometu. Kad je funkcija aktivirana, vozilo će vas samo odvesti gotovo bilo kamo uz aktivan nadzor i minimalne intervencije s vaše strane", navodi se na internetskoj stranici Tesle.

Pojašnjava se da potpuno samostalna vožnja (s nadzorom) "inteligentno i precizno" izvršava manevre tijekom vožnje umjesto osobe, uključujući navigaciju po ruti, zakretanje kola upravljača, prestrojavanje i parkiranje, a sve pod njenim aktivnim nadzorom.

"Trenutačno omogućene značajke zahtijevaju aktivni nadzor vozača i ne čine automobil autonomnim", ističe taj proizvođač električnih automobila.

Dodaje i da je potpuno samostalna vožnja (s nadzorom) trenutačno dostupna na odabranim tržištima diljem Sjeverne Amerike, Europe i Azijsko-pacifičke regije, uz očekivano proširenje na dodatne regije.