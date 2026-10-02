AGON by AOC predstavio je inovativni AGON PRO AGP257FT monitor koji s frekvencijom osvježavanja do 1050 Hz postavlja nove standarde u kompetitivnom gamingu. Uz iznimno nisku latenciju i napredne tehnologije za smanjenje opterećenja očiju, ovaj model nudi sve što igračima treba za vrhunsko iskustvo.
Zvijer za igranje: AOC ima novi monitor sa slikom od 1000 Hz
AGON by AOC predstavio je AGON PRO AGP257FT, 24,5-inčni Full HD monitor namijenjen kompetitivnom gamingu. Riječ je o prvom modelu iz njihove ponude s izvornom frekvencijom osvježavanja od 1000 Hz, dok se uz overclocking može postići 1050 Hz. Monitor koristi Fast IPS panel temeljen na oksidnoj tehnologiji, a rezolucija iznosi 1920 × 1080 piksela. AOC navodi vrijeme odziva od najmanje 0,3 ms GtG, dok uz MPRT može doseći 0,1 ms. Za smanjenje zamućenja u pokretu koristi se i Motion Blur Reduction Plus (MBR+), a monitor podržava NVIDIA G-SYNC.
Kod osvježavanja od 1000 Hz novi se kadar prikazuje svakih 1 ms. To je prvenstveno usmjereno na kompetitivne igre u kojima su visoke frekvencije osvježavanja i brzo vrijeme odziva važniji od visoke rezolucije.
AGP257FT podržava VESA DisplayHDR 400, a pozadinsko osvjetljenje ima lokalno zatamnjenje u 20 zona. Panel pokriva 99 posto sRGB i 90 posto DCI-P3 prostora boja, uz deklariranu tipičnu svjetlinu od 450 nita.
AOC je ugradio i nekoliko značajki namijenjenih smanjenju opterećenja očiju tijekom dugotrajnog korištenja. Monitor ima hardverski Low Blue Light, Flicker-Free pozadinsko osvjetljenje i TÜV Rheinland certifikat za tehnologiju kružne polarizacije.
Postolje omogućuje podešavanje visine do 150 milimetara, nagib, zakretanje i pivotiranje. Na njemu su i oznake koje olakšavaju vraćanje zaslona u prethodni položaj, dok mehanizam za brzo otpuštanje olakšava transport monitora.
Od priključaka su dostupna dva HDMI 2.1 i jedan DisplayPort 2.1, uz izlaz za slušalice. Tu je i USB hub s tri USB-A priključka brzine do 5 Gbps, od kojih jedan podržava BC1.2 brzo punjenje. Monitor ima i PiP/PbP podršku, Light FX osvjetljenje te integriranu kukicu za slušalice.
U paketu dolazi i QuickSwitch tipkovnica za brži pristup pojedinim postavkama i gaming načinima rada.
AGON PRO AGP257FT na europsko tržište trebao bi stići tijekom prvog tromjesečja 2027. godine. Cijena za pojedina tržišta zasad nije objavljena.
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