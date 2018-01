Zvijezde Grand Toura u Zadru su napravile vatrogasno vozilo

Nakon uvodne epizode u kojoj je Richard Hammond uništio Rimčev električni superautomobil, hrvatski fanovi Grand Toura vjerojatno su najviše iščekivali da vide i epizodu koja se prošlog ljeta snimala u Hrvatskoj. A britanskim medijima upravo je ova "nerežirana" epizoda dosad najzabavnija.

Naime cijelu epizodu obilježile su razne scene koje su trebale dati dojam da se epizoda snimala bez scenarija. Na taj su način odgovorili na kritike da u snimanju ovog serijala niti jedna sekunda nije prepuštena slučajnosti.

Kroz ovu epizodu pratili smo kako je James May pretvorio Ladu u vatrogasni 'sve u 1' automobil kojim može patrolirati ulicama i gasiti male požare, a Ladom se dovezao i do slavnih morskih orgulja koje ga nisu previše oduševile. Na kraju je i njegova kreacija skončala pod vodenim naletom kanadera.

Clarkson i Hammond krenuli su na utrku u Audiju TT RS i Arielu Nomadu, ali nisu se proslavili startom. Tijekom vožnje ostali su 'bez ceste' u pristaništu, a cijelu utrku obilježila je naša manekenka Silvija Jurin kao 'živa finiš crta' koja se i vozila s Clarksonom u njegovu Audiju.

The internet requested it, and here you go: A race, unscripted. #TheGrandTour pic.twitter.com/C1EuifNEss