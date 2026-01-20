Obavijesti

Tech

Komentari 3
PRATILI SU IH 10 GODINA

Zvono za uzbunu: Otkrili da se pingvini razmnožavaju ranije nego ikad, to je veliki problem

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 3 min
Zvono za uzbunu: Otkrili da se pingvini razmnožavaju ranije nego ikad, to je veliki problem
3
Foto: National Geographic/Bertie Grego

Čak i kad bi pingvini mogli uskladiti svoje ponašanje s plijenom, ne možemo očekivati da će još dugo moći držati ovaj tempo, kažu znanstvenici

Admiral

Pingvini na Antarktici radikalno su pomaknuli svoju sezonu parenja kao odgovor na klimatske promjene, otkrilo je novo istraživanje. Dramatične promjene u ponašanju, koje prijete poremetiti pristup hrani i dovode u pitanje njihov opstanak, zabilježene su u studiji koja je trajala deset godina, a rezultati su zabrinjavajući - neke vrste parenje započinju i do tri tjedna ranije nego prije samo jednog desetljeća.

Rekordna promjena u životnom ciklusu

NITKO NIJE POŠTEĐEN VIDEO Pingvini i tuljani, lovu na sunce: Trump carine uveo i otocima na kojima ljudi ne žive!
VIDEO Pingvini i tuljani, lovu na sunce: Trump carine uveo i otocima na kojima ljudi ne žive!

Znanstvenici predvođeni projektom Penguin Watch sa Sveučilišta Oxford i Oxford Brookes deset su godina pratili tri vrste pingvina - adelijske (Pygoscelis adeliae), ogrličaste (P. antarcticus) i žutonoge (P. papua) - pomoću 77 kamera postavljenih u 37 kolonija diljem Antarktike. Rezultati, objavljeni u časopisu Journal of Animal Ecology, pokazuju da su sve tri vrste pomaknule početak sezone parenja brzinom koja dosad nije zabilježena. Najveću promjenu pokazali su žutonogi pingvini, koji su u prosjeku uranili za 13 dana, a u nekim kolonijama čak za 24 dana. Adelijski i ogrličasti pingvini također su požurili, u prosjeku za deset dana. Koliko je ova promjena drastična, govori i usporedba sa sjenicama, europskim pticama kod kojih je sličan pomak od dva tjedna zabilježen tek nakon 75 godina. Pingvinima je za to trebalo samo deset godina.

​- Jako smo zabrinuti jer ovi pingvini toliko rano započinju sezonu. Sada se pare ranije nego ikad u zabilježenoj povijesti. Promjene se događaju tako brzo da bi pingvini mogli završiti s parenjem u vrijeme kada njihov plijen još nije dostupan. To bi moglo rezultirati nedostatkom hrane za mlade ptiće u prvim tjednima života, što može biti kobno. Čak i kad bi pingvini mogli uskladiti svoje ponašanje s plijenom, ne možemo očekivati da će još dugo moći držati ovaj tempo - rekao je vodeći autor izvješća, dr. Ignacio Juarez Martínez.

An Emperor penguin chick begs its parent to be fed during a blizzard, on the Ekstrom Ice Shelf
Foto: National Geographic/Bertie Grego

Pobjednici i gubitnici klimatskih promjena

Ove drastične promjene stvaraju jasne "pobjednike" i "gubitnike" među vrstama koje su donedavno uspijevale živjeti u suživotu. Razlog tome je što su tradicionalno imale razmaknute sezone parenja, čime se izbjegavala izravna konkurencija za hranu i prostor. Adelijski i ogrličasti pingvini razmnožavali su se prvi, a žutonogi nešto kasnije. Međutim, kako se sezona parenja žutonogih pomaknula brže od ostalih, sada se njihovi ciklusi preklapaju, što dovodi do sukoba. Žutonogi pingvini, kao generalisti, u boljoj su poziciji. Njihova prehrana je raznolika i mogu se prebaciti s krila na ribu, pa su manje pogođeni u godinama s malo krila. S druge strane, adelijski i ogrličasti pingvini su specijalisti ovisni isključivo o krilu, čija je dostupnost povezana s morskim ledom koji se zbog zatopljenja smanjuje.

​- Žutonogi pingvini su vrsta prilagođena umjerenijoj klimi i već imaju koristi od blažih uvjeta koje klimatske promjene donose na Antarktiku. Već šire svoje kolonije diljem poluotoka i povećavaju brojnost, dok populacije adelijskih i ogrličastih pingvina opadaju. Scenarij povećane konkurencije samo će pogoršati situaciju - objasnio je Juarez.

IMA KREŠTAV GLAS VIDEO Ugroženi pingvin je ptica godine Novog Zelanda: 'Svojim smradom po ribi privlači pse'
VIDEO Ugroženi pingvin je ptica godine Novog Zelanda: 'Svojim smradom po ribi privlači pse'

Kolonije koje se zagrijavaju brže od ostatka svijeta

Glavni pokretač ovih promjena je dramatičan porast temperature. Podaci s termometara postavljenih uz kamere otkrili su da su se temperature u područjima za razmnožavanje od 2012. do 2022. godine povisile za čak tri Celzijeva stupnja. Lokacije kolonija zagrijavaju se četiri puta brže od antarktičkog prosjeka, što ih čini jednim od najbrže zagrijavajućih staništa na Zemlji. Znanstvenici teoretiziraju da toplije temperature znače manje morskog leda, što dovodi do ranijeg cvjetanja fitoplanktona - temelja prehrambenog lanca koji na kraju hrani i pingvine. Iako se čini da se pingvini prilagođavaju ranijoj dostupnosti hrane, opasnost leži u mogućem raskoraku.

Emperor penguin chicks are covered in snow and ice during a blizzard, on the Ekstrom Ice Shelf
Foto: National Geographic/Bertie Grego

Ugrožena budućnost

Povećana konkurencija ne odnosi se samo na hranu, već i na prostor za gniježđenje. Žutonogi pingvini su agresivniji i već su primijećeni kako preuzimaju gnijezda koja su prije pripadala drugim vrstama. Stručnjaci upozoravaju da bi, ako se ovakav trend nastavi, adelijski i ogrličasti pingvini mogli izumrijeti na Antarktičkom poluotoku do kraja stoljeća. Njihov nestanak imao bi teške posljedice na cijeli ekosustav, s obzirom na to da pingvini igraju ključnu ulogu u antarktičkom prehrambenom lancu. Oni donose hranjive tvari iz dubokih voda na površinu, što je ključno za alge i fotosintezu. Gubitak vrsta povećava rizik od kolapsa cijelog ekosustava.

Studija je jasan pokazatelj da su pingvini "zvono za uzbunu" kada je riječ o klimatskim promjenama, a njihova sudbina ima implikacije za vrste diljem planeta. Znanstvenici naglašavaju da je potrebno daljnje praćenje kako bi se utvrdilo kako ovo rekordno pomicanje sezone parenja utječe na uspješnost razmnožavanja. Nejasno je koliko se ove vrste još mogu prilagođavati ako temperature nastave rasti ovim tempom. Ipak, u cijeloj priči postoji i tračak nade, a to je golem interes javnosti. Projekt Penguin Watch omogućio je građanima-znanstvenicima da pomognu u analizi milijuna fotografija, dokazujući da ljubav prema ovim simpatičnim pticama može pomoći u njihovoj zaštiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Aurora borealis obasjala nebo: Pogledajte spektakularne prizore neba iznad Hrvatske
POLARNA SVJETLOST

FOTO Aurora borealis obasjala nebo: Pogledajte spektakularne prizore neba iznad Hrvatske

Rijetki prizori su vidljivi zbog snažnog udara solarnih vjetrova koji su zahvatili Zemljinu atmosferu
Astronomi ulovili eksploziju na Suncu: 'Ako bude vedro, u RH ćemo vidjeti polarnu svjetlost'
ČEKA SE NOĆ

Astronomi ulovili eksploziju na Suncu: 'Ako bude vedro, u RH ćemo vidjeti polarnu svjetlost'

Britanski meteorološki ured izdao je upozorenje na geomagnetsku oluju. Upozorili su da bi ovaj nadolazeći CME mogao izazvati jake (G3) olujne uvjete s mogućnošću teških (G4) razina
Glavak traži spas za radio: Taj najpouzdaniji mediji ne smije postati skrivena opcija u autima
'JAVNA SIGURNOST'

Glavak traži spas za radio: Taj najpouzdaniji mediji ne smije postati skrivena opcija u autima

Eurozastupnica poziva Europsku komisiju da u Akt o digitalnim mrežama ugradi obveznu dostupnost radija u novim vozilima, radi očuvanja medijskog pluralizma i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026