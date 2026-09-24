Adi Šoše za 24sata: Gibo mi je rekao da sam najbolji vokal

Odradili smo šest koncerata u Lisinskom i interes je bio velik. Lisinski je bio ogroman utjecaj na moju karijeru, prije toga smo više radili klupsku varijantu nastupa. Tako da je koncert u Areni Zagreb, koji će se održati 12. ožujka 2027. godine, bio prirodan korak - rekao nam je Adi Šoše.

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Mostarskog pjevača publika je prvi puta upoznala kada je sudjelovao u popularnom pjevačkom showu 'Zvezde Granda'. Iako nije ostvario pobjedu, publika ga je prepoznala. Postao je sve popularniji, a snimke njegovih nastupa su viralne na društvenim mrežama. Njegov karijerni put pomalo podsjeća na Jakova Jozinovića, za kojeg Adi ističe da odlično radi svoj posao.

- Čujemo se ponekad. Nevjerojatno je talentiran, karizmatičan i spontan. Ima puno samopouzdanja i odličnu komunikaciju s publikom te se na njega i stariji pjevači mogu ugledati - rekao je Šoše.

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Svoj prvi album, 'Nije lako biti ja', objavio je 2024., a nedavno je publiku oduševio i suradnja sa Sašom Matićem te Senidah, a otkrio nam je i kako je do tih dueta došlo.

- Pjesma 'Daljine' koju sam snimio sa Sašom Matićem trebala je biti single, ali onda sam čuo njegovu pjesmu na radiju i pomislio kako bi on bio super za ovu pjesmu. Čuli smo se s njegovim timom, Saši se svidjela pjesma i ta suradnja mi je jedna od najljepših u karijeri. Što se tiče Senidah, njoj smo poslali pjesmu dok je bila u tijeku njezina turneja. Nismo dobili odgovor i krenuli smo u realizaciju projekta kao solo pjesma. Već smo rezervirali snimanje spota i onda se onda javila. Došla je u Sarajevo, u subotu snimila pjesmu, u nedjelju smo snimili spot, a već idući tjedan je izveli u Sava centru na mom koncertu - rekao je.

Miljenik žena oduševljava svojom energijom na koncerti, iako za sebe kaže da je introvert, no, kako kaže, scena traži energiju, ali je on privatno mnogo mirnije. Ritual prije koncerta mu je popiti vodu i napraviti sklekove, a prisjetio se i zanimljive anegdote s nastupa.

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- Ubola me pčela tri sata prije nastupa za gornju usnu. Usnica je jako natekla. Jedna žena mi je dala savjet da stavim češnjak na ubod. Tog mirisa se ne možeš riješiti. Bio sam sebi čudan, jedva sam preživio taj nastup, ali to je iskustvo kojeg ću zauvijek pamtiti - prisjetio se sa smijehom.

Adi trenutno radi na novim pjesmama, iako još nije siguran koliko će ih izaći do koncerta u Areni Zagreb. Kako kaže, posvetio se solo pjesmama te novi pjesme najavio kao svježe s puno novog zvuka.

Pred kraj razgovora, Adi se prisjetio i posebnog komplimenta kojeg je dobio od Gibonnija.

- Rekao mi je da sam najbolji vokal kojeg je čuo u zadnjih 20 godina. To mi je bilo nevjerojatno - ispričao nam je.

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