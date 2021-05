Albinu smo u serijalu 24pitanja ugostili odmah nakon velike pobjede na Dori. Intervju smo čuvali za ovaj trenutak kako bi joj poželjeli veliki uspjeh na nastupu u Nizozemskoj. Albina nam je otkrila detalje kako je nastala pjesma, ali i sitnice iz privatnog života.

Promijenio ti se život nakon pobjede, kako si se navikla na to?

Još uvijek sam u procesu navikavanja. Prije svega mi je to veliki gušt jer radim ono što volim, tako da se nadam da ću nastaviti u tom tempu. Koliko god da i je malo naporno, ne mogu se požaliti.

Jesi li na prvo slušanje znala da je to prava pjesma i da će biti pobjednička?

Nisam znala niti jedno niti drugo. Znala sam da je pjesma 'zarazna' i imala sam veliku želju pjevati je, ali nisam znala koliko ću se dobro u njoj snaći. Srećom, Branimir je znao i jako mi je drago da je izabrao baš mene da ja pjevam tu pjesmu. Nisam znala da će pjesma pobijediti. Znala sam da ima ono nešto i da ima potencijal, ali bila je velika konkurencija pa nisam znala kako će sve to na kraju ispasti. Drago mi je da je u konačnici pjesma prepoznata!

Kada tebi vrijeme najbrže curi?

Kada sam okružena ljudima koji me podržavaju i koji mi daju vjetar u leđa. To su uglavnom moji bližnji, moj dečko i prijatelji, a u konačnici i kada se nalazim na sceni jer poželim da te tri minute traju još duže.

Što ti je Doris Dragović rekla nakon pobjede, je li ti dala savjet za Eurosong?

Doris je tu večer nazvala moga oca i o čemu su pričali ne znam, no znam da je jutro nakon nazvala mene i bila izrazito ponosna. Najdraže od svega joj je bilo to da sam ja ostala ista i upravo mi je bilo od svega najdraže da sam kroz cijelu pjesmu uspjela prikazati sebe. Doris mi je dala i nekoliko savjeta, no to vam neću otkrivati.

Imaš dobar tim uz sebe, kako je došlo do vaše suradnje?

Spontano smo se spojili. Branimir me uočio prošle godine na Dori nakon čega smo se upoznali i izbacili moj prvi singl. Nakon toga me on vidio u nekoj bržoj i pozitivnijoj pjesmi te smo se spojili i sa stilistom, frizerom i šminkerom. Naravno, tu je i Helena koju sam osobno odabrala kao koreografkinju jer mi se svidjela njena pozitiva i vibra i plesači koje smo u dogovoru odabrali. Mislim da smo jedan jako dobar tim, da jako dobro funkcioniramo skupa, da se međusobno jako podržavamo i uvažavamo i da se u konačnici taj timski rad i vidio.

Rekla si da sve mijenjate za Nizozemsku, možeš li nam nešto otkriti?

Kada sam rekla da mijenjamo dosta toga mislila sam da idemo na veći nivo, jer ipak se radi o većoj pozornici, tako da smo se u skladu s time i pripremili. Bit ću više uključena u koreografiju, više ću plesati, malo ću poboljšati i svoje pjevačke dijelove, srediti vokalni aranžman. U svakom slučaju, vjerujem da vas nećemo razočarati.

Kako si se odlučila prijaviti na Doru?

Branimir i ja smo o tome razgovarali prije prvog singla. Definitivno smo to vidjeli kao dobru priliku, ali nisam se htjela prijaviti bez da imam dobru pjesmu i bez da stojim iza te pjesme. Tako da evo, to se i dogodilo. On je napisao veliki hit, a meni je pripala čast da ga otpjevam.

Koja ti je najdraža eurovizijska pjesma?

To je definitivno 'Euphoria' od Loreen.

Koji ti je najbolji savjet koji si dobila u karijeri?

Dobila sam jako puno savjeta koji zlata vrijede, ali možda bi najdragocjeniji od svih bio taj da stojim iza onoga što radim i da nikada ne pristajem na kompromise.

U kojem smjeru želiš razvijati svoju karijeru?

Mislim da smo mojim nastupom na Dori i pjesmom Tick-Tock definitivno malo proširili taj spektar i definitivno pokazali ljudima što bi mogli očekivati od nas u budućnosti. Pokušat ćemo donijeti dašak te moderne i 'trendy' scene u Hrvatsku i nadam se da ćemo u tome i uspjeti.

Razmišljaš li o karijeri u inozemstvu?

Trenutno ne. Trenutno razmišljam samo o Eurosongu i tom čitavom projektu, ali definitivno ne isključujem tu mogućnost pošto su stranci dobro reagirali. Ja osobno volim jako pjevati na engleskom, tako da nikad se ne zna. Možda ćemo probati i s tom varijantom.

Što nikada ne bi napravila za slavu?

Nikada ne bih pristajala na nešto u što ne vjerujem i na nešto što ide protiv mojih životnih i moralnih vrijednosti. Bilo to vezano za odjeću, za žanr pjesme koju pjevam ili vezano za ljude s kojima surađujem.

Stranci su hvalili tvoj i Filipov duet u 'The Voiceu', planirate li snimiti nešto zajedno?

Zasada ništa konkretno, ali super je što nam se glasovi slažu i što postoji ta mogućnost. Jednostavno nije se dogodila još niti jedna pjesma koja bi bila prigodna za to. U svakom slučaju, nikad se ne zna, ali mislim da bi to bilo jako zgodno.

Kakva je Albina privatno?

Poprilično sam pozitivna i samozatajna dok me ne upoznate i poprilično na svijet gledam kroz šarene naočale. Uvijek sam imala velike snove, ali sada više vjerujem u sebe pa ih mogu i ostvariti.

Svog dečka poznaješ od malih nogu, što vas je spojilo i privuklo?

Da, znamo se zapravo od treće godine, a ono što jest simpatično je to što smo se ponovno upoznali u klubu, tako da cure, poručujem vam da dobre dečke ipak možete upoznati u klubu! Nismo se zapravo dugo vidjeli jer su nam se životne okolnosti promijenile, ali evo, sudbina nas je ponovno spojila.

Kakva si kada gledaš njegove utakmice - mirna ili živčana i nestrpljiva?

Živčana sam. Ja sam inače poprilično temperamentna, pogotovo zato što se nekim dijelom i razumijem u nogomet. Zbog toga se često znam iznervirati kada sudac krivo sudi ili kada ne bude po mome guštu. Tako da eto, vatrena sam navijačica!

Trenutno studiraš, vidiš li se više u pjevačkoj karijeri ili u ovome što studiraš?

Iskreno, mogu se zamisliti i u jednom i u drugom, definitivno bih više voljela da to bude pjevačka karijera, ali se ne bih bunila ni za ovo drugo.

Po čemu si tipična Splićanka?

Definitivno po tome što volim dobru spizu i domaće, a i po tome da ne dam na svoje. To je tipično za nas Dalmatince.

Koji je tvoj 'guilty pleasure'?

Moj guilty pleasure su Barbie crtići koje još i dan danas znam pogledati i neke serije koje su dosta 'tupave'. Tu spadaju recimo turske i meksičke sapunice.

Reci nam nešto što ljudi ne znaju o tebi?

Pa evo, da tu i tamo znam upaliti neku cajku.

Poruka za kraj?

Hvala svim mojim pratiteljima i hvala svima vama koji ste me podržavali još od 'The Voicea'. Hvala što ste mi veliki vjetar u leđa i nadam se da vas nećemo razočarati, ni moj tim ni ja, i da ćete nas pratiti kroz naše daljnje glazbene pothvate.

