U tjednu borbe imam oko 99 kilograma, a nakon meča kad odem kod žene na ručak imam oko 106 kilograma. Najdraži balkanski specijalitet mi je sarma, rekao nam je najbolji balkanski MMA borac Aleksandar Rakić (29) na početku niza kratkih pitanja i odgovora. Progovorio je i o novoj UFC-ovoj zvijezdi te komentirao nastupe Jon Jonesa i Israela Adesanye u višim kategorijama.

- Chimaeva sam upoznao prije tri godine, bio je u Beču, imali smo jedan trening. Od tada je jako napredovao. Mislim da je veliki potencijal i da će daleko dogurati u UFC-u. Adesanya i Jones su prešli u više kategorije, mislim da će se bolje snaći Jones u teškoj - rekao je Rakić i dodao kako smatra da se legenda Khabib Nurmagomedov ipak hoće vratiti borbama.

Aleks kaže kako prati nogomet te voli Ibrahimovića zbog njegovog stava i karaktera. Osim nogometa, prati i tenis zbog Novaka Đokovića. U Zagrebu se sprema za novi meč u UFC-u i to protiv Thiaga Santosa. Komentirao je i njegovu nedavnu ozljedu.

- Thiago Santos je imao veliku povredu koljena, to zahtjeva dosta vremena. Prošao sam kroz to. Slične stvari u borbi volimo raditi, ali mislim da sam ja kompletniji. Tko zna možda bude sličan meča kao sa Smithom… ili bude samo stand-up - tajanstven je 'The Rocket' koji nam je nabrojao svoj tim, a posebno izdvojio trenera-prijatelja.

- Roberto Pastuch ne voli kada ga zovem trenerom, on je moj prijatelj. S njim više radim u parteru i hrvanje, čovjek ima BJJ crni pojas. S njim najviše treniram dok sam u Beču - kaže Rakić. Zanimao nas je njegov budući plan, slijedi li napad na titulu ili?

- Takav je plan. Sve odlučuje UFC. Moje je samo da pobijedim 6.3. - zaključio je Rakić

