Alen Bičević: 'Svadbeni bendovi koštaju premalo s obzirom na to što se sve od njih traži...'

Došao sam u Zagreb nakon fakulteta i vidio oglas da Grupa Joy traži pjevača i javio sam im se. I eto, već deset godina me trpe i ja trpim njih, otkrio nam je pjevač Alen Bičević u 24 pitanja.

Mladog pjevača publika je prvi puta imala prilike upoznati u showu 'The Voice'. Uslijedila je zatim karijera u Grupi Joy s kojom i danas nastupa, a pobijedio je i oduševio publiku svojim transformacijama u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. I ove godine u tom showu ima ulogu, a otkrio nam je o čemu se radi.

- Moja ovogodišnja uloga je dramski i vokali coaching. Izazovno je jer nisu poslušni - našalio se Alen.

Foto: Privatni album

Kada ne radi s kandidatima showa, Alen s Grupom Joy redovito nastupa na svadbama. Stalno su bukirani, ali, kako kaže Alen, iako je izazovno, naviknuo se na malo spavanja tijekom vikenda, ali to pokušava nadoknaditi tijekom tjedna.

- Prva neugodnost im je kada se ja pojavim na svadbi - našalio se Bičević na pitanje o tome jesu li doživjeli neugodnosti na svadbi te dodao:

- Svadbeni bendovi koštaju malo s obzirom na to što se sve od njih traži. Ali, svaka roba ima svog kupca - objasnio je.

Što nam je još Alen otkrio, saznajte na YouTube kanalu 24sata.