'Bila je to opasna intervencija, dobrano sam se nagutao mora'

Valovi nošeni jugom udarali su o stijene i hotel takvom silinom da imate poriv okrenuti se i otići, rekao nam je Dino Škamo, voditelj smjene u vatrogasnoj postaji Vežica u Rijeci.

On je bio među 11 vatrogasaca koji su na Novu godinu išli spašavati utopljenike na riječkim Pećinama. Nažalost, dvojica Riječana u dobi od 65 i 66 godina su preminula, a jedan je završio u bolnici te je jučer pušten na kućnu njegu. Riječki vatrogasci su oko 12 sati dobili dojavu da se dvije osobe utapaju kraj hotela Jadran.

- Dojava je upućivala na to da je riječ o ozbiljnoj stvari te da su potrebni brzina i odlučnost - rekao nam je Škamo. Na intervenciju na plažu na Pećinama krenuli su s tri vatrogasna vozila. Prizor koji su zatekli na mjestu događaja bio je kaotičan.

- Zatekli smo mnogo ljudi u kupaćim kostimima. Nekolicina ljudi bila je u moru, a nekolicina je te iste ljude pokušavala izvući iz mora. Sve što smo vidjeli upućivalo je na opasnu situaciju, nimalo lijepu niti ugodnu - prisjetio se hrabri vatrogasac. Odmah po dolasku na intervenciju podijelili su zadatke.

- Jedan dio je zbrinjavao one koji su već bili vani, na tom betonskom dijelu plaže, a ja sam obukao ronilačko odijelo, skočio u more i počeo plivati za drugim unesrećenikom. Da sam oklijevao i čekao, njega bi jugo vjerojatno odnijelo prema pučini i pitanje je bismo li ga više pronašli - rekao je Škamo i dodao da nije bilo previše vremena za razmišljanje, nego je trebalo reagirati promptno.

Nije siguran koliko je trajala akcija spašavanja, no misli da je skakanje u more, plivanje do unesrećenika i izvlačenje na obalu trajalo 15-ak minuta. Plivanje nisu otežavali samo divovski valovi, koje je stvaralo jako jugo, nego i ronilačko odijelo koje je, ističe, stvoreno za ronjenje, a ne plivanje.

- Prije ulaska u more, mene i kolegu vatrogasca more je toliko zapljusnulo da nas je bacilo na hotel, a iz ruku su mi ispale peraje i pale u more. Nasreću, uspio sam ih uloviti. Dobrano sam se nagutao mora, nekoliko trenutaka smo i ja i unesrećenik bili ispod površine. Nisam toga bio ni svjestan, dok mi kolege nisu pokazali slike. Bila je to opasna, zahtjevna intervencija. Nažalost, epilog znate - kaže Škamo.

Nije to prvi put da je skočio u ledenu vodu kako bi spasio utopljenika. Prošle godine spašavao je ženu i muškarca iz jezera na Grobničkom polju u koje je pao motorni zmaj. Zbog iznimne požrtvovnosti i hrabrosti dobio je nagradu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Muškarac, inače instruktor leta, ostao je nasred hladnog jezera držeći se grčevito za platnenu krpu. Bio je na izmaku snaga. Škamo je odlučio skinuti odjeću i zaplivati prema njemu.

U teškoj zrakoplovnoj nesreći kraj Grobnika u studenom prošle godine poginula je žena, a instruktor je teško ozlijeđen. Škamo je, zajedno s još jednim muškarcem, doplivao do unesrećenoga koji je već bio pothlađen. Prije nego što je Škamo zaplivao, kolegama je rekao da pripreme konope i nosila kako bi muškarca odmah mogli izvući, a zatim spremno odjenuo ronilačko odijelo i krenuo izvlačiti stradalu ženu. Njoj, nažalost, nije bilo pomoći.

I onda, kao i danas, Škamo je tek skromno rekao da je akcija spašavanja timski rad te je istaknuo požrtvovnost kolega.

Slavili u trgovini bez struje, spasio ih tinejdžer

Zahvaljujući 17-godišnjem Andrijanu Samiriću u Pristegi za dlaku je izbjegnuta tragedija kraj Zadra. Naime, troje mladih otrovalo se ispušnim plinovima dizelskog agregata ili generatora električne energije. Selo nema kafića ni diskoteke ni bilo kojeg drugog mjesta za okupljanje mladih. Jedine dvije trgovine koje su nekad radile zatvorene su zbog nerentabilnosti, a upravo u tom prostoru nekolicina ovdašnjih mladića i djevojaka odlučila je upriličiti proslavu. No na prizemnici tvrtke Baštun isključena je struja. Nema ni centralnog grijanja ni ugrađene peći pa su za grijanje prostora i glazbenu liniju koristili napajanje iz dizelskog agregata. Kobno je bilo to što djeca agregat nisu iznijela, nego je on radio i trošio kisik te prostoriju u kojoj su se zabavljali ispunio otrovnim plinovima.

- Mi smo slavili Novu godinu malo niže, ispod škole, a kad je oko dva sata zabava završila, neki od nas su krenuli vidjeti što se događa na tulumu koji je bio u blizini. Jedan od mladića nam je javio da curama nije dobro, da leže na tlu. Moj brat Zvonimir i još jedan mladić ušli su u prostoriju kako bi im pomogli, a ja sam nazvao Hitnu pomoć i policiju - ispričao nam je Andrijan Samirić (17), učenik 4. razreda Srednje ekonomske škole Benkovac.

- Nije bilo dobro ni mojem bratu. Rekao sam mu: ‘Izađi, diši zraka’ i krenuo zvati pomoć. U šoku sam se jedva sjetio brojeva Hitne pomoći i policije. Nasreću, brzo su stigli i svi su spašeni - priča nam Andrijan.

U zadarskoj policiji su potvrdili što nam je Andrijan ispričao - troje djece u dobi od 15, 17 i 18 godina otrovalo se ispušnim plinovima iz agregata za struju. Nasreću, nitko nije teže stradao te su svi troje ujutro pušteni iz Opće bolnice Zadar na kućnu njegu.