Boban Rajović: '2016. sam za Arenu sam lijepio plakate, a htio bih duet s Mišom Kovačem'

Spremam spektakl. Bit će puno prijatelja u publici i sa mnom na sceni, ali ne želim puno otkrivati. Pregovaram s jednim izvođačem da mi se pridruži, a ako to uspijem, mogu obećati da ćemo 'srušiti Arenu'. To je jedini čovjek za kojeg mogu reći da može napraviti bolju atmosferu od mene i da ljudi pjevaju i bolje reagiraju na njega, nego na mene, rekao nam je pjevač Boban Rajović.

Popularni pjevač trenutno je u pripremama za Arenu Zagreb u kojoj će nastupiti 12. travnja ove godine. No, to nije prvi puta da će Boban nastupiti u Areni Zagreb. Naime, on je prvi pokrenuo val regionalnih izvođača koji pune našu dvoranu. Još 2016. godine je nastupao u Areni i kako nam je ispričao iz toga vremena pamti veliku nervozu i puno stresa jer su on i menadžer sami bili u tome.

- Tada sam imao megahit 'Padobran'. Prolazio sam pored Arene Zagreb i u tom trenutku sam pomislio zašto ne iskoristiti ovaj trenutak i da budem prvi i san mi se ostvario. Sam sam lijepo svoje plakate za Arenu Zagreb i Spaladium Arenu - prisjetio se pjevač.

Boban često naglašava kako obožava hrvatsku publiku jer od nje uvijek dobije najbolje povratne informacije, a hrvatska publika obožava i njega. No, hrvatska publika ga je stavila i u male probleme.

- Nastupao sam u Križevcima prije desetak godina. Dobio sam sedam-osam grudnjaka, gaćice, štikle su žene skidale i bacale na pozornicu. Sve sam to pokupio i stavio u auto. Zaboravio sam to u autu i žena mi je rekla da apsolutno nisam normalan i što sam to donio kući - prisjetio se uz smijeh pjevač.

Rajović se u mladosti bavio i nogometom, no kada je shvatio da je talentiraniji za glazbu, odustao je od nogometa. Tijekom ranih početaka karijere, živio je na relaciji Kopenhagen-Beograd, vozio taxi, a prisjetio se i kada je njegova karijera doživjela 'boom'.

- Kada sam 2007. godine dobio hit 'Usne boje vina' doživio sam najveći 'boom'. Drugi veliki 'boom' je bio 2016. godine s hitom 'Padobran' - ispričao nam je Boban kojem karijera i dalje teče poprilično uspješno.

Ispričao nam je kako već ima bukirane nastupe za 2026. godine, ali i da se nerijetko dogodi da ga netko pozove da nastupa kada već ima bukiran nastup te mu nudi veći iznos, ali on to ne prihvaća.

Iako kaže da nije 'bakšiš pjevač', već pjevač za dvorane i Arene, prisjetio se koji je najveći bakšiš koji je dobio u karijeri.

- Dosta puta odbijem bakšiš, ali najveći bakšiš koji sam dobio je dvadesetak tisuća eura - otkrio je pjevač.

Jednom prilikom je za srpske medije izjavio da mu je hrvatski reprezentativac i igrač Manchester Cityja, Mateo Kovačić, dao bakšiš od 18.500 eura. No, Kovačić nije jedini nogometaš s kojim je pjevač u dobrim odnosima. Rekao nam je da se viđa i s obitelji Rakitić s kojima je obiteljski prijatelj, a bio je i u dobrim odnosima i s 'trenerom svih trenera' Miroslavom Ćirom Blaževićem.

Dok se priprema za Arenu Zagreb, Rajović nam je otkrio kako priprema i novi album.

- U planu su nove pjesme, mislim da je ovo moja godina. Prije Arene izlaze četiri nove pjesme, a trebao bi biti jedan duet - rekao je Rajović i otkrio izvođača s kojim bi snimio duet:

- Najviše cijenim Mišu Kovača i volio bih snimiti duet s njim iako to ljudima možda zvuči malo neobično - rekao je Rajović.

- Najviše cijenim Mišu Kovača i volio bih snimiti duet s njim iako to ljudima možda zvuči malo neobično - rekao je Rajović.