NEMA ZIME

Polkaholici i Til Čeh zagrijali zimske dane uz 'vruću' Metku

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 1 min
Foto: privatna arhiva

Svi je žele, ali ju nitko ne može osvojiti. Kakvu 'metku' sanjaju Til Čeh i Polkaholici pogledajte na YouTube kanalu Joomboosa

Slovenska zabavna grupa Polkaholiki, koja je posljednjih godina među najgledanijim i najklikanijim izvođačima na našem JoomBoos kanalu, ponovno osvaja publiku. Njihova pjesma 'Lučke' trenutno je najgledaniji video na cijelom kanalu, a mnogi ih pamte i po nastupu u hrvatskom Supertalentu, gdje su svojim modernim polka stilom osvojili i žiri i gledatelje.

Ovog puta udružili su snage s prijateljem i popularnim izvođačem Tilom Čehom, koji također niže milijunske preglede na JoomBoosu, a njegove pjesme sve češće prelaze granice i nalaze publiku i u Hrvatskoj. Nakon zajedničkih pjesama 'Moja' i 'Vesolc', ekipa je ponovno spojila provjerenu kombinaciju – ali ovaj put u još većem, zabavnijem i vizualno bogatijem projektu.

Foto: privatna arhiva

Rezultat je METKA – mali glazbeni film sniman pet dana na više lokacija.

Metka je djevojka koju svi vole, ali nitko je ne može osvojiti. Materijalne stvari je ne zanimaju – automobili, zlato, jahte, putovanja, novac… sve joj je to potpuno nevažno. Ona želi samo iskrenost. I buket cvijeća...

Foto: privatna arhiva

Polkaholiki i Til Čeh u ovom projektu donose ono zbog čega ih publika i prati – zaraznu energiju, moderan pop-polka zvuk, humor i priču koja ostaje u uhu. Zato njihovi videi na JoomBoosu redovito ulaze među najgledanije, a nove pjesme brzo nalaze svoju publiku na YouTubeu i društvenim mrežama.

Foto: privatna arhiva

Metka od danas ide u svijet – i s energijom, pričom i udarnim ritmom sigurno će se brzo ugurati na vaše playliste.

Stole i Hiljson Mandela reagirali su na novu navijačku pjesmu 'Jedna je Croatia' koju su snimili sa sestrama Palić. Kako je nastala pjesma i spot, saznajte u videu, a pjesmu možete poslušati i spot pogledati na @JoomBoos YouTube kanalu. | Video: KanalRi

