Bolid Formule 1 završio na Hreliću: Interes je bio jako velik

Bolid Formule 1 među najcjenjenijim je vozilima na svijetu. Ubrzava do stotke za tek nešto više od dvije sekunde, a još impresivnija je brzina kojom juri kroz zavoje. Mnogi bi ga voljeli imati u svojoj garaži, a cijene rabljenih obično kreću od 100 tisuća eura i idu sve do milijunskih cifri, ovisno o tome što je jurilica postigla dok je bila dio elitnog automobilističkog natjecanja.

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Pokretanje videa... VIDEO Red Bull Racing F1 bolid na Hreliću – interes velik, ali nije prodan! | Video: PROMO

Zato je mnoge iznenadilo kada se bolid Red Bull Racinga pojavio na zagrebačkom Hreliću. Najveći i najpoznatiji buvljak u Hrvatskoj uz kobasice i ćevape obično nudi kupcima sasvim drukčije rabljene predmete. No, ovaj put ponuđenim rabljenim automobilima pridružilo se i vozilo koje se može pohvaliti nizom pobjeda u Formuli 1 pa i osvajanjem naslova prvaka svijeta.

Interes okupljenog mnoštva na jakuševačkom sajmištu očekivano je bio velik.

Foto: TINA KADOIC

Na njihovu žalost bolid Oracle Red Bull Racinga nije na prodaju. Bio je to tek nastavak njegove turneje Hrvatskom kojom najavljuje svoj spektakularni nastup na Red Bull Showrunu.

Podsjetimo, bolid s kojim su Verstappen i Vettel osvojili po četiri titule prvaka svijeta već je viđen kod Studentskog doma Stjepan Radić, a i na trajektnoj liniji Jadrolinije. Uočen je i na ulicama Zagreba, kao i na dubrovačkim gradskim zidinama. Sada se pojavio i na Hreliću, no ono najbolje od njega tek slijedi.

Svoju pravu moć pokazat će u Vukovarskoj ulici u Zagrebu, gdje će njime 27. rujna upravljati David Coulthard, pobjednik 13 utrka Formule 1. Bit će to demonstracija silovitog ubrzanja koje postiže F1 bolid, uz glasnu škripu guma i pregršt atraktivnih manevara.

Foto: TINA KADOIC

Coulthardu će se na zagrebačkom Red Bull Showrunu pridružiti i drugi majstori automobilizma. Posebno uzbudljiv spinning nastup priprema Samkelisa "Sam Sam" Thubane. Ovaj Južnoafrikanac istrčava iz svog BMW-a i penje se na haubu dok se automobil nastavlja vrtjeti u krug, bez ikog za volanom. Za vrhunski drift pobrinut će se pak Red Bull Driftbrothersi. Njihova savršeno sinkronizirana proklizavanja već godinama izazivaju oduševljenje.

To je tek dio spektakla koji se sprema u Zagrebu, jer na Red Bull Showrun doći će 27. rujna i gosti iznenađenja.

Bit će to praznik automobilizma u Hrvatskoj, s bolidom Oracle Red Bull Racinga u glavnoj ulozi.