Buč Kesidi: Publika na Euroviziji će super reagirati na pjesmu Marka Bošnjaka, čudna je...

Ako ti je stalo do nečega i ako misliš da treba reći nešto i podržati neku ideju, apsolutno se ne treba ustručavati oko toga, rekao nam je dvojac iz benda Buč Kesidi oko toga trebaju li javne osobe biti glasne kada su u pitanju važni društveni problemi poput prosvjeda koji se već neko vrijeme održavaju diljem Srbije.

Ovaj popularni bend čine Luka Racić i Zoran Zarubica, a prije nego što su postali Buč Kesidi, svirali su u različitim bendovima, a onda su, kroz razgovor, shvatili da trebaju početi pisati pjesme i izvoditi svoje stvari. Veliki uspjeh doživjeli su nakon što su 2019. izdali album 'Euforija', a u travnju će izbaciti novi album 'Moderne veze'.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Možete očekivati najintimniju verziju Buč Kesidija. Jako smo zadovoljni i uspjeli smo se odvojiti od prošlih albuma i naći koji je bit našeg zvuka - rekao je dvojac.

Na albumu se nalazi i pjesma 'Tužne ljubavi' s kojom su trebali nastupiti na 'Pesmi za Evroviziju', no, s obzirom na to da su je izveli ranije nego što je to bilo propisano u pravilima, diskvalificirali su ih. Kako kaže, pjesma je svejedno našla svoju publiku, a oni ne znaju hoće li se ikad opet prijaviti na to natjecanje. Za nas su prokomentirali i pjesme koje će predstavljati Srbiju i Hrvatsku u Baselu na Euroviziji.

Foto: Marko Ristic

- Mi smo navijali za Tam u Srbiji jer nam je bliska prijateljica, ali dobra je Prinčeva pjesma. Što se tiče Marka Bošnjaka, nama je 'strava'. Dosta je neuobičajeno, čudna je pjesma, ali mislim da je zasluženo pobijedila i da će se primiti kod publike na Euroviziji. Konstantno se mijenja pjesma, ne možeš uhvatiti gdje će otići pjesma - rekli su nam te otkrili da Marka poznaju već duže te da je redateljica koja je radila njihove spotove, radila i jedan od spotova za Bošnjaka.

Svoju popularnost kod hrvatske publike stekli su odavno. Nastupali su sedam dana za redom u zagrebačkom klubu 'Sax', napunili su Šalatu, nastupali su na 'Sea Star Festivalu' u Umagu, a sada spremaju nešto veće.

Zagreb: Buč Kesidi na rasprodanoj Šalati pripremio spektakl | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL (ilustracija)

- Svakim sljedećim koncertom se trudimo nadmašiti onaj prije. U planu je najveći Buč Kesidi koncert u Zagrebu do sada. Jedva čekamo i radujemo se, mislimo da je to jako veliki zalogaj za nas, ali tako je uvijek bilo. Odvažit ćemo se maksimalno - otkrili su.

Brojni obožavatelji na njihove koncerte dolaze s natpisima koje dečki iz benda vjerno čuvaju, a Luka je kroz sedam koncerta u 'Saxu' u Zagrebu svaki dan dobio i poseban poklon.

Foto: Nemanja Đorđević

- Hot Wheels dobivam redovno na nastupima jer su shvatili da ih skupljam. Nekada i nešto pišu na njima - otkrio je Luka.

