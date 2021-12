Ovo posljednje vrijeme se budim s istim osjećajem, konstatiram da sam živ i potom se družim s ljudima. Kada sam saznao za dijagnozu to je jedan od najgorih osjećaja, kad ti netko kaže da imaš rak. Htio bi što manje govoriti o tome, ali ću reći da su najbolji liječnici na svijetu u Hrvatskoj, to odgovorno tvrdim. Ne idem od njih nikud i znam da će napraviti najbolje - rekao je naš legendarni 'trener svih trenera' Miroslav Ćiro Blažević. U velikom intervjuu s Mariom Grigoryan Vučković otkrio je apsolutno sve, od svojih početaka u Švicarskoj, siromašnog života, prvih lekcija koje je naučio pa do uspjeha s Dinamom i Hrvatskom 1998.

No krenimo redom, za početak je Ćiro govorio o svom napredovanju u Švicarskoj gdje je morao objasniti zašto je došlo do nesporazuma te kako nije bio šef mafije (kako se u to vrijeme zbog incidenta s krađom mislilo) pa dodao:

- Švicarska je moja druga domovina, tamo živi veliki dio moje obitelji. Počeo sam kao metlar jer nisu priznavali moju diplomu. Nisam znao ni jedan strani jezik. Tada sam već dobio dijete, a kada dobiješ dijete sav svijet ti se promjeni, naravno ako si odgovoran roditelj - rekao je Blažević te objasnio što nije imao priliku naučiti u Bosni, a čemu su ga to Švicarci naučili.

- Švicarci su ljudi sa specifičnom filozofijom. Traže od tebe rad, odgovornost, ne možeš lagati ili im prosipati neke fore, imaju radar za to… Oni su mi dali temelj ponašanja koji je uvjet za egzistenciju. Radio sam tri posla, radio sam na metli, trenirao sam i igrao sam. I sve to za 900 švicarskih franaka. Trebalo je to preživjeti… - rekao je Ćiro pa prešao na ono čime se svi očevi i majke ponose, pa tako i Ćiro - na djecu.

- Djeca su jedan fenomen, djeci ne možeš ništa. Ako kazniš dijete onda kažnjavaš sebe. Pokušao sam dosta puta utjecati na dijete i nikad mi nije uspjelo. Tko god ima tu sreću da su mu djeca dobra, treba se ponosit i biti zadovoljan jer ona su naše najveće blago - rekao je Ćiro pa prešao na temu Charlieja Chaplina kojeg je upoznao dok je trenirao Vevey, klub koji je uveo u prvu ligu.

- Pričao mi je kako radi najteži posao na svijetu, nasmijava ljude. I to je živa istina. Moram reći da smo mi bili u tom trenutku dvije najvažnije ličnosti u tom gradu, to mi je jako imponiralo - objasnio nam je Ćiro. Osim Švicarske i Francuske, Ćiro je trenerski posao obavljao i u Kini pa odgovorio u svom stilu.

- U Kini je, dijete moje, solarno plaćanje i ona je meni bila najbolja. Bio sam siromašno dijete i zbog takvog načina života u prošlosti ovo kažem. Tamo sam velike novce zaradio. - rekao je Ćiro. Upitali smo ga i za Zlatka Dalića koji je također svoju trenersku karijeru u početku izgradio u inozemstvu…

- Ja sam znao da će on biti moj nasljednik. Morate znati da je on vjernik i da je stalno u kontaktu s Bogom. On nikada neće napraviti nešto nečasno. On nije rođeni lider, ali je vrlo utjecajan. On je po svom gardu autoritet i po meni je najveći izbornik na ovim prostorima - nahvalio ga je Ćiro koji je vrlo žustro odgovarao na pitanja o Igoru Cvitanoviću i Robertu Prosinečkom, a potom je uslijedio jedan vrlo emotivan trenutak u intervjuu.

- Danas kad sam u dubokoj 'jesen' ja sam sretan, nikom ništa nažao nisam napravio, kome sam mogao pomoći sam pomogao, a kome nisam mogao i nisam. U svakom slučaju, ja sam spreman na odlazak, i to je dobro. Kad gledam sve trenere velikane, kao što su Ivić, Zebec, Barić, Kuže, nikog nema. E pa ne mogu ni ja ostati - zaključio je Ćiro.