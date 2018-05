Čudo u Zagrebu! Liječnici ženi izvadili i vratili jajnik pa rodila

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Hvala cijelom timu Klinike Podobnik, posebice dr. Alebiću, koji je vjerovao u nas i bio moja potpora proteklih pet godina, koliko smo suprug i ja pokušavali dobiti bebu, glasom u kojem se miješaju nježnost i sreća govori nam pacijentica (37) koja je željela ostati anonimna. Ona je jedna od 10-ak rodilja u svijetu koje su metodom autotransplantacije tkiva jajnika uspjele dobiti toliko željenu bebu, nakon što je jako rano potrošila, činilo se, sve rezerve jajnih stanica. Njezina djevojčica rođena je prošle srijede i pri porođaju je težila tri kilograma te bila dugačka 49 centimetara.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1199794 / ]

- Neka moja beba bude samo moja beba. Ja radim sve što poželi, a jedva čekam dovesti je kući, gdje je odavno sve spremno za njezin dolazak - kratko nam je ispričala, odbijajući fotografije sebe i bebe.

Dr. Miro Šimun Alebić, koji je sa svojim timom izveo pravo čudo, također je neopisivo sretan i zahvalan što je ova metoda uspjela.

- Počeli smo lani u ožujku, i to na tri pacijentice koje su se dugo i neuspješno borile s neplodnošću. Klinički parametri upućivali su na to da su im rezerve jajnih stanica posve iscrpljene, a donacija jajnih stanica nije im bila željena terapijska opcija. No od tri pacijentice, autotransplantacijom jajnika samo smo kod jedne uspjeli dobiti jajnu stanicu koja je rezultirala zametkom, trudnoćom i, na kraju, porođajem - objašnjava nam dr. Alebić.

- Metoda autotransplantacije tkiva jajnika izvodi se tako što jajnik izvadimo iz tijela žene, pripremimo u laboratoriju te zatim u više od 80 djelića volumena od oko 1 kubičnog milimetra vratimo u tijelo žene na mjesto koje za to ocijenimo pogodnim. Drugi dio jajnika zamrznemo i pohranimo, a maleni dio odvojimo za histološku analizu kako bismo dobili okvirnu informacija o broju preostalih jajnih stanica. Nakon zahvata slijedi praćenje i čekanje prilike za postupak izvantjelesne oplodnje. Na stimulaciju ovulacije ili u spontanom ciklusu, kod žena koje optimalno odgovore, dolazi do sazrijevanja jajne stanice, koja se potom oplodi izvan tijela i dobiveni se zametak prenese u tijelo žene - objasnio je dr. Alebić ističući kako je žena zatrudnjela nakon četiri mjeseca. Pitamo ga kako oni ustvari probude jajnike kad ih izvade iz tijela, a on nam plastično i slikovito objašnjava:

- To vam je nešto poput masiranja srca kod oživljavanja. Kako bi postupak za pacijentice bio što sigurniji, jajnike smo aktivirali isključivo mehaničkim rezanjem te smo, nakon što smo fragmente tkiva jajnika vratili u tijelo pacijentice, čekali da se pojave znakovi ‘buđenja’. Iako je kod još jedne pacijentice bilo naznaka da se jajnik budi, samo je kod ove pacijentice jajna stanica sazrela do potrebne razine - objašnjava dr. Alebić. Zahvalio je cijelom timu, posebice pacijenticama, na povjerenju. Najavio je da će ovu metodu i nadalje provoditi, ali i usavršavati.