Daisy (9) amputirali noge: Trči, bavi se gimnastikom i model je!

Djevojčici Daisy (9) iz Birminghama amputirali su obje noge, no to ju nije spriječilo u ostvarivanju svih snova. Nosila je reviju na New York Fashion Weeku, Pariškom tjednu mode, reklamirala brojne brendove, s užitkom vježba u teretani i ruši sve predrasude.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ona kroz život ide s osmijehom na licu. Inspirira me to što je prihvatila sebe. Ona je posebna djevojčica, sve što radi, radi odlično - rekao je njezin otac Alex Demetre.

Modelingom se počela baviti u veljači 2018. godine, a do sada je već surađivala s brojnim velikim brendovima. Ona je prva u povijesti koja je kao model s obje amputirane noge prošetala pistom na Pariškom tjednu mode.

- Ovdje sam da ispišem povijest - napisala je Daisy na svom Instagram profilu prije nego što je prošetala pistom koja je bila na vrhu Eiffelovog tornja. Njezin otac je rekao da ona pripada modnoj pisti i da prije revije uopće nije vježbala hod, a briljirala je. Osim modelinga, u posljednje vrijeme je i sve veći zaljubljenik u gimnastiku.