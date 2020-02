Darija Ramljak iz The Voicea: S Vannom želim snimiti pjesmu...

Oduvijek mi je bila želja prijaviti se na The Voice, a sada sam to ostvarila čim sam pronašla priliku za to, rekla je talentirana Darija.

Darija Ramljak iz Međugorja, kandidatkinja je u show The Voice koja je osvojila srca brojnih gledatelja, a u naša 24 pitanja progovorila je o svom iskustvu u showu.

Na samoj audiciji su joj se okrenula čak tri mentora, Massimo, Vanna i Ivan Dečak.

- Nisam očekivala da mi se svi oni okrenu, ali mi je to bilo jako drago za vidjeti, posebno kad sam shvatila da je i Vanna to napravila - kaže i dodaje kako upija svaki Vannin savjet, a u budućnosti bi s njom željela i snimiti duet.

Foto: hrt Darijina obitelj je preponosna na nju, ali priznaje kako joj je naporno putovati na probe iz Međugorja u Zagreb.

- To je nešto što me najviše lomi, ali isplati se - objašnjava Darija koja skromno kaže kako se ne izdvaja od ostalih kandidata, ali da osjećaje na poseban način donosi na pozornici.

Osim prema pjevanju, Darija gaji ljubav prema modi i kreira odjeću.

- Inspiraciju vučem iz svijeta okoline, kako mi dođe i kako to u svojoj glavi zamislim. To mi ispunjava slobodno vrijeme - kaže Darija.

- Talent showovi su dobar način da se mladi ljudi pokažu, ali najbitniji je trud svakoga od nas - zaključuje Darija.

