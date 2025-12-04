Obavijesti

Velikih 10!

Deseti rođendan Joomboosa uz Jakova Jozinovića i 40 najcool brendova prema generaciji Z

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 2 min
14
Zagreb: Jommboos slavi 10. rodjendan | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakov Jozinović ponovno je dokazao zašto je trenutno omiljeni pjevač generacije Z: 'Pratim Joomboos od svoje 12. godine, a nadam se da će i moja djeca isto...'

Već šestu godinu zaredom generacija Z izabrala je najcool brendove, a ove godine Coolest Brands Awards imao je posebno značenje jer je Joomboos proslavio svoj 10. rođendan!

Kad je Joomboos krenuo s radom, nije postojao TikTok, čak ni Instagram Story, a poznate influencere si gotovo mogao nabrojati na prste dvije ruke. Najviralnije što si mogao snimiti je Boomerang. A danas, deset godina kasnije, Joomboos je i dalje tu i dio je vaših  razgovora, dio for you pagea, dio screen-time statistika. 

Pogledajte video: 

- I zato ovaj brend postoji, da slušamo mladu publiku, razumijemo njihove navike i stvaramo sadržaj koji je njima relevantan - rekao je član Uprave i direktor 24sata, Goran Gavranović.

Sinoć smo proslavili brendove koje je generacija Z odabrala kao 'najcool', ali i sve vas koji već deset godina, zajedno s nama oblikujete Joomboos - ljude iza mailova, iza kamera, kreatore ispred njih, i sve vas koji definirate ono što je 'cool'. U tu čast podijelili smo 42 nagrade 'najcool' brendovima, a program je vodio Ivan Vukušić.

Oni su: Jana, CocaCola, Juicy, Hidra, Nescafe, Cedevita, King, Haribo, Milka, Napolitanke, Grancereale, Dukat, Boombox, Pringles, Barilla, Podravka, Argeta, Gavrilović, Cekin, Zvijezda (najcool ketchup, majoneza i gotovi umaci), Old Spice, L'Oreal Paris, Philips, Nivea, La Roche Posay, Visa, PBZ, Samsung, Playstation, Croatia Osiguranje, dm, Lidl, Arena Centar, Dechatlon, IKEA, ZOO City, Mlinar, McDonald's, A1 i Dukat. 

Nakon dodjele nagrade, uslijedilo je rezanje Joomboos torte, a kako da bismo izvukli maksimum iz ove nostalgije, pogledali smo i video 'Deset godina Joomboosa u 120 sekundi'

POGLEDAJTE VIDEO: 

A onda... Uslijedio je trans emocija jer je na pozornicu izašao trenutno najcool i najomiljeniji pjevač generacije Z - Jakov Jozinović. Večer je otvorio svojom prvom autorskom pjesmom 'Polje ruža' koja je sve ostavila bez daha. Nakon zagrijavanja, cijeli je Peti kupe bio na nogama, a kada je krenula 'Juliška' svi su se spojili u 'vlakić' i zajedno plesali. Naravno, publika je jedva dočekala izvedbu 'Olivere' s kojom se Jakov proslavio na TikToku. Do kraja večeri, ponovno je opravdao svoju popularnost, a sve je raznježio izjavom. 

- Pratim Joomboos od svoje 12. godine, a nadam se da će i moja djeca isto - rekao je. 

Pogledajte video: 

