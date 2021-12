Dinu Petrića ste već mogli upoznati u prvoj sezoni showa 'The Voice', a svojim nastupima oduševio je i u emisiji 'A strana'. Put ga je odveo na slovenski Supertalent gdje je svojim fenomenalnim izvedbama stigao do finala. No taj put je sad prekinut.

Hvarskog slavuja domaća publika poznaje već dulje vrijeme. Njegov talent su prepoznali u nastupima na domaćim talent natjecanjima i u obradama klasika. Nedavno se Dino predstavio i slovenskoj publici u njihovoj inačici Supertalenta. U showu 'Slovenija ima talent', predstavio se s pjesmom 'Meni dobro je', koju u originalu izvodi jedna od najvećih slovenskih zvijezda - Jan Plestenjak. POGLEDAJTE I POSLUŠAJTE KAKO DINO PJEVA NA SLOVENSKOM: Dino je stigao sve do finala, ali u njemu neće moći nastupiti jer je pozitivan na korona virus. Povodom ove neočekivane vijesti se oglasio i sam Dino i nije krio nezadovoljstvo: - Neću lagat, na dnu sam. Jako mi žao jer mi korona neposredno prije finala odnijela snove. Nisam imao nijedan simptom pa sam bio još više šokiran i shrvan kad sam vidio pozitivan test. Život je odabrao tako i tu se završava moj put na slovenskom Supertalentu, rekao je Dino. Dalmatinac se testirao prije svake probe i još je u srijedu bio negativan. Sad se testirao prije generalne probe i nalaz je bio pozitivan. Dino se mogao samo oprostiti od natjecanja i zahvaliti publici: - Ovom prilikom se želim zahvaliti svima koji su me podržali na ovom putu, prihvatili me, glasali za mene i usadili toliko ljubavi prema slovenskoj glazbi i publici i svima koji su mi u Hrvatskoj ponosno čestitali i hrabrili me na tom putu, poručio je. Bi li Dino postao prvi Hrvat koji bi pobijedio u finalu slovenskog Supertalenta, nažalost, nećemo saznati.